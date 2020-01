Rok co rok také platí, že v některých regionech dokážou její nástup i postup přibrzdit prázdniny, během nichž nejsou kolektivy v obvyklém kontaktu. A platí to jak pro ty dětské – právě mezi školáky a předškoláky se respirační infekce šíří nejvíce – tak i pro poměry na pracovištích dospělých. V souvislosti s prázdninami totiž často mění program celé rodiny; hodně lidí si bere dovolenou. A na páteční pololetní prázdniny naváže už od pondělka první turnus jarních: ve středních Čechách na Mladoboleslavsku a Příbramsku.

Průměrná absence dosahuje 40 dnů

Nemoci – to však zdaleka nejsou pouze nachlazení, angíny a chřipky, jejichž léčení trvá vcelku krátce. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti, pro Středočeský kraj nejnověji dostupné za loňské první pololetí. Na jeden hlášený případ neschopnosti v průměru vychází absence v délce 40,63 kalendářního dne. V případě nemocí je to o něco méně: 39,19 dne; pořád ale hodně přes měsíc. Zranění si celokrajsky vyžádala nepřítomnost na pracovišti po dobu 56,31 dne v případě pracovních úrazů; u těch ostatních šlo o 52,76 dne.

Dá se říci, že před rokem ze zdravotních důvodů chyběl v práci každý dvacátý člověk: dočasná pracovní neschopnost ve středních Čechách dosahovala v prvním pololetí roku 2019 pěti procent. Přesně 4,958 – z čehož na nemoci připadalo 4,303, na pracovní úrazy 0,156 a na ostatní zranění půl procenta; 0,499. Středočeská data jsou nicméně příznivější, než vykazuje většina ostatních krajů. I tak jsou však vyšší než republikový průměr, který tlačí dolů mimořádně zdravá Praha.

Nejvyšší celkovou míru dočasné pracovní neschopnosti zaznamenalo v kraji Rakovnicko (5,736 procenta), naopak nejnižší Mělnicko (3,999). Rakovnicko také drží krajský rekord v průměrné délce neschopnosti: 50,44 dne; deset dnů navíc proti celokrajskému průměru. Na opačném pólu stojí Mladoboleslavsko s hodnotou 33,92 dne.

Denně zůstalo v posteli dvacet tisíc lidí

Kvůli tomu, že bylo na neschopence, denně na pracovištích ve středních Čechách chybělo v průměru 22 358 lidí. Z podstatné části to bylo kvůli nemocem; každý den kurýrovalo 19 403 osob. Úrazy hrály spíš okrajovější roli, a to jak pracovní (denní absence 703 lidí), tak i ty ostatní (byť tady už jde o 2252 hlav). Celkově statistiky za první pololetí v kraji zaznamenávají 99 601 nahlášených případů neschopnosti (z čehož na nemoci připadá 89 616) – a tito pacienti dohromady „odstonali“ čtyři miliony dnů: přesně jich je vykázáno 4 066 766.

Statistici v loňském prvním pololetí v kraji evidovali 450 911 nemocensky pojištěných; nejvíce na Praze-východ (73 tisíc; tento region předstihl 70tisícové Mladoboleslavsko). Naopak nejméně na 16tisícovém Kutnohorsku – a na jen o tři stovky hlav početnějším Rakovnicku.

Pracovní neschopnost ve středočeských firmách

Region Denní absence Procento neschopnosti Délka neschopnosti Benešovsko 1520 osob 5,586 44,96 dne Berounsko 1593 osob 4,837 41,48 dne Kladensko 2789 osob 4,924 42,22 dne Kolínsko 1321 osob 4,576 39,75 dne Kutnohorsko 844 osob 5,187 45,26 dne Mělnicko 1000 osob 3,999 36,48 dne Mladoboleslavsko 3508 osob 5,008 33,92 dne Nymbursko 1231 osob 5,054 42,81 dne Praha-východ 3766 osob 5,159 43,21 dne Praha-západ 2228 osob 4,678 39,46 dne Příbramsko 1606 osob 4,963 42,21 dne Rakovnicko 951 osob 5,736 50,44 dne Středočeský kraj 22 358 osob 4,958 40,63 dne Hlavní město Praha 46 170 osob 3,624 39,47 dne Česká republika 229 712 osob 4,849 42,65 dne

Zdroj: Český statistický úřad; průměrné hodnoty za první pololetí rok 2019