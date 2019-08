V čele jsou především okolí Prahy včetně samotného hlavního města a jih Moravy; na chvostu pak hlavně lokality z krajů Moravskoslezského a Ústeckého. To není překvapením. Leckoho však udiví pořadí uprostřed pomyslného startovního pole.

Vlastní pocity napoví víc

Zaskočen byl starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO). Město získalo 167. příčku z 206 – a ve středočeském srovnání je předposlední. To starosta vnímá jako zkreslené; působivě barevná číslíčka vidí jako „odtržená od reality“ a odrážející i málo podstatné veličiny. „Podle užité techniky výpočtů se ještě hůř než u nás žije v Mikulově (168.) nebo v Hodoníně (169.) – krásných místech s hrdými obyvateli. O trochu méně „špatně“ než u nás se žije v například v Ostravě (164.),“ krčí rameny. „Pro mne je podstatné, že jsme vcelku zdravé město s dostupnými službami a s kvalitním školstvím. To, jestli máme ve městě patnáct lékáren, nebo dvacet, popřípadě bankomatů, nepovažuji za bernou minci,“ zdůraznil v pátek Deníku.

Proti tomu, že do celkového hodnocení jsou významným způsobem promítána data, jež nemají na celkovou kvalitu života v místě zásadní vliv nebo na ně vedení města nemá přímý vliv, se starosta Konvalinka ohrazuje. „Jak může město ovlivnit počet lékáren? Jak město ovlivní počet míst nabízených úřadem práce v době extrémně nízké nezaměstnanosti? Dokážeme přimět České dráhy, aby u nás zastavovalo více vlaků (a bylo by to k něčemu)?“ nabízí do debaty. S dodatkem, že „irelevantní pro určení kvality života nebo obtížně měřitelné“ jsou i další hodnocené parametry.

Mělník ve středočeském porovnání skončil hned před Příbramí. Ctirad Mikeš (Mé město), který tam starostuje, vidí hlavní potíž v dopravě. „Máme tu 40 tisíc automobilů jezdících po komunikacích, které k tomu nejsou připraveny,“ řekl v pátek Deníku. S tím, že obrovské zatížení ještě násobí rekonstrukce Ředitelství silnic a dálnic – a je to právě doprava, co město zatěžuje na hranici únosnosti. Zlepšení si slibuje od dokončení II. etapy obchvatu v roce 2022.

Co naznačují kritéria?

Říčanský Kořen nezastírá, že i ve vítězném městě jsou problémy. Především připomněl velké množství dopravních nehod (což zná i z vlastní zkušenosti). Jako chyby vidí i nedostatek kapacity ve školkách a školkách, špatný výsledek v indexu znečišťovatelů a málo přírodně cenných a chráněných území.

Z obhájeného prvního místa se tohle říká vcelku s optimismem. Ani Jiří Slavík (TOP 09) starostující ve Voticích na Benešovsku, jež v rámci středních Čech skončily poslední, však nemá za to, že je důvod věšet hlavu. Vlastě se shoduje s příbramským Konvalinkou: čísla vše nepostihnou a těžko srovnávat „čtyřapůltisícové venkovské městečko“ s velkými městy, jimž v řadě aspektů nelze konkurovat. A ani by to nemělo smysl. „Tady nepotřebujeme velké parky, když je všude kolem krásná příroda,“ zdůraznil, že takovéto kritérium o vhodnosti Votic pro život nevypovídá zhola nic. Za vše podle starosty Slavíka mluví fakt, že je minulostí někdejší odliv obyvatel Votic do Prahy – a dnes se naopak řeší lokality pro výstavbu rodinných domů. A mění se i další věci. „Pracujeme na zlepšení dopravní obslužnosti, i když už teď není špatná,“ pochlubil se.

Index kvality života ve středních Čechách

1. Říčany index 10,0

2. Praha index 9,7

4. Černošice index 8,0

5. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav index 7,7

8. Beroun index 7,2

19. Benešov index 6,7

28. Hořovice index 6,3

29. Mnichovo Hradiště index 6,3

31. Kralupy nad Vltavou index 6,2

35. Mladá Boleslav index 6,0

46. Český Brod index 5,8

58. Slaný index 5,6

63. Kolín index 5,5

88. Poděbrady index 5,1

92. Kladno index 5,0

94. Lysá nad Labem index 5,0

96. Nymburk index 5,0

116. Sedlčany index 4,6

123. Dobříš index 4,5

136. Neratovice index 4,4

138. Rakovník index 4,3

143. Kutná Hora index 4,2

147. Čáslav index 4,1

148. Vlašim index 4,1

157. Mělník index 3,9

167. Příbram index 3,5

173. Votice index 3,2



Zdroj: Obcevdatech.cz; číslo udává pořadí v rámci republiky (mezi celkem 206 obcemi s rozšířenou působností)