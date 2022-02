Podívejte se, kdo všechno se zařadil mezi gratulanty Deníku.

„Přeju ti Jardo co nejvíc zdraví, to je vždy na prvním místě. A ať se ti daří jako doteď. Před pár lety jsme si říkali, že bys mohl vydržet do padesátky. No a teď je to tady. Ale hraj dál, lidi tě rádi uvidí na ledě i v dalších sezonách.“

Dominik Hašek, někdejší brankář, spoluhráč z Nagana

„Popřál bych mu hlavně zdraví. V našich letech je to nejdůležitější, zároveň i sportovní štěstí. Hrát by měl do té doby, do kdy ho to bude naplňovat, bavit a těšit.“

David Kostelecký, olympijský vítěz ve střelbě

„Přeju mu štěstí, zdraví a ať mu to hraje ještě dalších padesát let… Vůbec nechápu, jak může ještě v tolika letech nastupovat v extralize a být platný.“

David Limberský, bývalý fotbalový reprezentant

„Jardovi bych jako otec popřál, aby se mu povedlo vychovat syna, který na něho naváže. A jako sportovec mu přeji, aby ho hokej naplňoval co nejdéle, a aby tu radost nám rozdával minimálně do šedesáti…“

Roman Šebrle, olympijský vítěz v desetiboji

„Popřál bych mu hodně štěstí a zdraví, ať mu Kladno dělá jen samou radost, aby s ním byl jako hráč i majitel spokojený. Kolik let by mohl hrát? Jarda klidně dalších padesát.“

David Holoubek, fotbalový trenér

„Jaromír je náš národní poklad a neobyčejní sportovní vzor pro mnohé. Přeju mu hodně zdraví a energie. Ať i nadále rozdává svým umem a jedinečností radost z hokeje.“

Filip Jícha, bývalý nejlepší házenkář světa a trenér

„Popřál bych mu, aby měl stále takový elán a chuť dělat to, co ho nejvíc baví. Ať mu vydrží zdraví, to je nejdůležitější.“

Martin Fuksa, kanoista a mistr světa

„Vysmátá hokejová legenda inspirující několik generací nejen sportovců. Hlavně pevné zdraví, spokojenost a ať se daří jeho milovanému Kladnu.“

Lukáš Bauer, bývalý reprezentant v běhu na lyžích, trojnásobný olympijský medailista

„Hodně zdraví a hodně úspěchů, protože vím, že hokej miluje. Kdyby na sebe nebyl tak přísný, tak by na takové úrovni nemohl hrát. Dál bych mu přál, aby Rytíři hráli dál tak, jak hrají, a v tabulce stoupali co nejvýše i v příští sezoně.“

Milan Nový, někdejší hokejový reprezentant, člen hokejové Síně slávy

„Hlavně mu přeji zdraví a pohodu! A také radost ze všech aktivit, které naplňují jeho život! Pro Kladno i pro český hokej bude přínosem, i kdyby se na ledě objevil jen na jedno dvě střídání za zápas. A kromě přání bych i poděkoval. Za neuvěřitelnou inspiraci, a také za jméno, které udělal naší zemi ve světě!“

Jiří Ježek, paralympijský vítěz v cyklistice

„Jardovi přeji hlavně hodně zdraví. Je obdivuhodné, že v padesáti pořád hraje extraligu a je pro Kladno platným hráčem. Také to ale něco naznačuje o úrovni extraligy, když ji může hrát padesátiletý hokejista…“

Rudolf Suchánek, bývalý hokejový reprezentant, účastník olympiády v Calgary

„Ke kulatinám mu přeju hlavně zdravíčko a aby mu to za Kladno střílelo ještě spoustu let jako nám za Českou republiku. Je to jeden ze sportovců, se kterým bych se někdy rád potkal, a ještě se mi to nepodařilo. Jako dárek bych mu nabídl trénink na střelnici.“

Jiří Lipták, olympijský vítěz ve střelbě

„Já bych mu popřál další spokojené roky na ledě. Hlavně ať hraje do té doby, dokud ho to pořád bude bavit.“

Jiří Vykoukal, bývalý hokejový obránce, dvojnásobný mistr světa

„Popřál bych mu hodně zdraví, to je samozřejmě nejdůležitější. A taky ať si konečně už najde nějakou pořádnou babu a ať hraje ještě minimálně dalších dvacet let.“

Jiří Tkadlčík, strongman, bývalý mistr světa střední váhy

„Jardovi bych (mimo pevné zdraví) popřál hlavně spoustu dalších let, kdy mu bude hokej (a nejen hokej!) přinášet tolik radosti jako doposud. A všem ostatním bych přál, aby tu radost nadále přinášel i on nám. Vždy jsem to vnímal jako jeho životní poslání. A na Jardovi je vidět, že si toho je vědom a užívá si to… Byl bych rád, kdyby se hokejem bavil ještě několik dalších dekád…“

Petr Vabroušek, přední světový triatlonista

„Jako bývalý vrcholový a nynější hobby sportovec vím, že po třicítce je už každý další rok víc a víc znát. Takže to bude asi znít jako klišé, ale musím popřát hlavně speciální dávku zdraví! No ono bez toho nejde dělat skoro nic… A v našem věku, jak člověk vypadne z toho zajetého režimu, se do toho téměř nejde vrátit… Takže ať si jede svůj režim ve zdravíčku a furt ho to baví.“

Jiří Mužík, bývalý atlet, český rekordman na 400 metrů překážek

„Ať v sobě stále dokáže hledat motivaci k velkým výkonům a činům. Na hřišti i mimo něj… Doufám, že bude hrát ještě tak dvacet let… Už taky nejsem nejmladší a vždy mě motivuje vidět někoho v Jaromírově věku, jak do toho stále buší.“

Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motokrosu a účastník Rallye Dakar

„Přeju ti hodně zdravíčka a štěstíčka. Také spoustu krásných chvil s tvými nejbližšími. Něco už máš za sebou - to je pravda - ale spoustu toho krásného tě ještě čeká. Tak všechno nejlepší a pořádně to oslav. A hraj klidně dalších padesát let. Když něco člověk dělá s láskou, vydrží mu to navždy.“

Tereza Fišerová, vodní slalomářka, medailistka ze šampionátů

„Já bych Jardovi popřál zejména pevné zdraví, protože toho jako sportovec nemáte nikdy dost, navíc při tak neuvěřitelně dlouhé aktivní kariéře. Pro nás, kteří se narodili v době, kdy byl už dávno zámořskou hvězdou, bude navždy obrovskou legendou. Nehledě na to, jestli bude hrát ještě měsíc, nebo dalších deset let! Jardo, vše nejlepší!“

Vít Hlaváč, nejlepší český chodec, účastník OH v Tokiu

„Přeji mu hlavně hodně zdraví, aby dál mohl být takovou sportovní inspirací, jakou byl doposud. Vzhledem k tomu, že všechny odhady u něj zatím selhaly, tak doufejme, že bude hrát minimálně dalších padesát let.“

Ondřej Perušič, přední světový beachvolejbalista

„Jardo, přeji ti, ať zvládneš fyzicky i psychicky přechod z kategorie „-cet“ do kategorie „-sát“. Buď stále svůj a zdravý, nepřestávej motivovat všechny okolo. To je ta nejlepší cesta, Ruda Pivrnec o tom ví svý. V roce, kdy mi bylo padesát, jsem vyhrál mistra republiky, ale už jsem dávno věděl, že mi sáňkařské prostředí nehází pod nohy klacky, ale přímo valí klády. S tím už se nedá moc bojovat. Hlavně tě to přestane bavit. Jardo, až přijdou klády, dej se třeba na malování obrazů, nebo si pořiď nějakou živnost, která ti udělá radost. Jen ti řeknu: Nebe už hledat nemusíš, protože nám všem hvězda Jarda Jágr hřejivě svítí na obloze už dávno. Díky, jsi borec! Skoro jako Pivrnec.“

Petr Urban, bývalý sáňkař a kreslíř

„Jardovi přeji k padesátinám zdraví, štěstí pohodu a elánu. Jarda bude hrát celý život, on je totiž hravý typ.“

Imrich Bugár, mistr světa v disku a olympijský medailista

„Především přeji, ať je zdráv a ať mu to, co dělá, stále přináší radost. Hrát může ještě hodně dlouho. Záleží jen na něm, jestli bude ochoten snášet to, že výkonnost logicky klesá, i když u Jardy velmi pomalu. A že máme narozeniny ve stejný den? To je velká náhoda. Mě ty padesátiny čekají za rok…“

Kateřina Neumannová, běžkyně na lyžích, olympijská vítězka

„Přeju mu, aby co nejdéle hrál a bavil nejen sebe, ale i fanoušky. Jaromír je jen jeden, je ikonou českého hokeje. A věřím, že ještě nějakou dobu nás hokejem bude bavit. Jak dlouho to bude, ví on jen sám.“

Roman Čechmánek, bývalý brankář, trenér

„Na Kladně jsem se narodil a můj otec (Vlastimil Sýkora) tu na konci padesátých let minulého století jako trenér dotáhl tehdejší tým k ligovému titulu. Takže Jardovi bych přál, aby kladenský hokej dostal po neúspěšných letech zase nahoru. Aby Kladno hrálo pravidelně extraligu a jednou to třeba znovu dotáhlo k nějakému výraznému úspěchu. K tomu samozřejmě zdraví a to další, což mu ale nyní přejí nejspíš všichni. Jinak můj názor je, že by zrovna padesátiny mohly být milníkem, kdy by mohl svou legendární hráčskou kariéru ukončit. Domluvit si rozlučkový zápas, vyprodat třeba O2 arénu a rozloučit se, jak to obvykle velcí hráči dělají. Ale zdá se, že Jarda takhle neuvažuje.“

Marek Sýkora, bývalý hokejista, televizní expert