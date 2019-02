Investice města do budov mateřských škol se v Rakovníku začíná vracet

Rakovník - Město Rakovník bude i nadále pokračovat v investicích do zateplování svých objektů. Ročně totiž ušetří zhruba dva miliony korun. Ušetřené peníze by pak mohly posílit rozpočet. Alespoň to na posledním zasedání navrhoval opoziční zastupitel Zdeněk Nejdl (ODS).

Ilustrační foto. | Foto: Alena Petrovická

V předchozích letech nechalo město Rakovník zateplit budovy rakovnických mateřských škol a také budovu největší základní školy na Zátiší. Po roční analýze vyplynulo, že město ušetřilo po roce téměř dva miliony korun. „Z uvedených údajů je zřejmé, že jsme jen za první rok po zateplení objektů ušetřili téměř 1,7 milionu korun z rozpočtu města," řekl starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a ještě poznamenal: „Je ale také nutno poznamenat, že úspory mohly být i vyšší, pokud by byla chladnější zima." „Zajímalo by nás, zda ušetřené peníze zůstanou školám, poputují do nějakého fondu, nebo zda je město použije jiným způsobem," otevřel diskuzi na téma 'co s penězi' Miroslav Koloc (Město pro vás). Opoziční zastupitel a bývalý starosta města Zdeněk Nejdl (ODS) se pak nechal slyšet, že by bylo podle něj vhodné, aby město peníze využilo při sestavování rozpočtu pro další rok. Podle Zdeňka Nejdla je totiž zbytečné, aby například základní škole na Zátiší zůstala částka přes jeden milion korun. Snížení příspěvku „Při sestavování rozpočtu pro rok 2017 by mohlo dojít ke snížení příspěvku pro organizace, protože větší servis a i akce zajišťuje u městských organizací město, proč tedy nechávat například u 3. Základní školy Rakovník tak velikou částku, konkrétně 1,1 milionu korun," řekl zastupitel Zdeněk Nejdl. „Některé úspory dosahují až padesáti procent a myslím si, že by se měly projevit i tím, že se následně sníží příspěvek organizacím. Připadá mi to logické," dodal. „U té třetí základní školy to samozřejmě logiku má, u školek se zatím jedná o krátké období a úspory mohou být, jak je také popsáno ve zprávě, mnohem nižší. Musíme být tedy zde velmi opatrní," reagoval starosta města Pavel Jenšovský. „Poslední dvě zimy byly sice mírné, ale je potřeba raději počítat s nějakou rezervou. Při sestavování rozpočtu by se mělo přihlédnout také k tomu, že by mohla být krutá zima," doplnil zastupitel Luděk Štíbr (ODS). Do zateplení pěti mateřských škol, konkrétně se jedná o MŠ Průběžná, MŠ Klicperova, MŠ Vinohrady, MŠ V Lukách a MŠ V Parku, a také do zateplení 3. Základní školy Rakovník investovalo město Rakovník z vlastních zdrojů celkem devatenáct milionů korun, zbylé náklady uhradil formou dotací Státní fond životního prostředí. Zlepšení vzhledu Kromě úspor díky zateplení jednotlivých objektů však došlo také k výraznému zlepšení vzhledu jednotlivých budov a prostředí pro děti, které jednotlivá zařízení navštěvují. Pro připomenutí dodejme, že město Rakovník na opravu budov čtyř mateřských škol získalo dotaci v první polovině roku 2014, přislíbená dotace činila zhruba jedenadvacet milionů korun, náklady se pohybovaly okolo sedmadvaceti milionů korun. Kromě zateplení se v projektech počítalo totiž i s opravou střech a také výměnou oken. V první polovině roku 2014 tak město Rakovník navázalo na úspěšné žádosti o dotace. V tomto roce se totiž zateplovala také výše zmíněná 3. Základní škola Rakovník a také Mateřská škola Průběžná. Čtěte také: Kolín šetří na energiích. Za deset let chce uspořit deset procent nákladů

Autor: Miroslav Elsnic