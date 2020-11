Zrovna tahle změna byla na rozdíl od jiných obdobných kroků nepřehlédnutelná. Provázel ji totiž šokující kolaps autobusové dopravy související s nedostatkem řidičů.

Tehdejší horký problém týkající se šoférů se sice podařilo poměrně záhy uhasit, ale i tak docházela řada podnětů. Jak od cestujících, tak od obcí a měst – a rovněž od dopravců. Kromě nich došlo na zhodnocení zkušeností koordinačního dispečinku, stejně jako na vyhodnocení přepravních průzkumů sledujících vytíženost jednotlivých linek.

Výsledkem je rozsáhlejší přepisování jízdních řádů, což by cestující měli ocenit. Mimo jiné došlo na posílení nejvytíženějších linek, například spojnice Kladna s pražským Nádražím Veleslavín. Mění se ale i koncepce vzájemného spojení Kladna a Slaného, přímo ve Slaném obsluha zastávek – a s většími změnami se mohou setkat obyvatelé obcí severozápadně od Slaného i severně od Kralup. Na Velvarsku se rozšiřují možnosti víkendového spojení. Změny vedle posílení provozu řeší například úpravy trasy – s čímž někde souvisí i zrušení některých zastávek. A tam, kde autobusy spíš než cestující vozily vzduch, dojde i na omezení provozu.

Změny zaváděné na jednotlivých linkách:



- 300: posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne

- 324: část spojů je ze zastávky Kladno, U Kostela prodloužena do Smečna nebo do Slaného, Rabasovy; ruší se zastávky Kladno, Vašíčkova a Kladno, Energie; omezení provozu v pracovní dny odpoledne

- 330: posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne; vybrané spoje v špičkách pracovních dnů prodlouženy o úsek Libušín, náměstí – Smečno.

- 389: linka je nově vedena přes obce Trpoměchy, Královice, Neprobylice, Kutrovice, Kvílice a Třebíz; nově nejede přes Lotouš (nahrazeno linkou 588); část spojů je prodloužena o úsek Slaný, aut. nádr. – Hořešovice

- 399: posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne, zkrácení linky o úsek Kladno, Energie – Smečno (nahrazeno linkou 324)

- 458: linka je zkrácena pouze do trasy Kralupy nad Vltavou – Holubice, nejede již do Nelahozevsi a Veltrus (nahrazeno linkou 617)

- 583: nová trasa linky: Milý, Bor – Mšec – Mšecké Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny); spoje v původní trase nahrazeny linkami 585 a 600

- 588: linka jede nově přes Lotouš a nejede přes Královice (nahrazeno linkou 389), ze Srbče je prodloužena přes Milý do Boru

- 589: linka je zkrácena o úsek Slaný – Kvílice – Hořešovice (nahrazeno linkou 389)

- 591: zřízena zastávka Vraný, bytovky

- 592: vybrané spoje v pracovní dny dopoledne prodlouženy o úsek Slaný, Arbesova – Slaný, V Ráji

- 593: zkrácení linky o úsek Slaný, aut. nádr. – Slaný, V Ráji – Slaný, žel. st. (nahrazeno linkou 592)

- 594: změna sledu zastávek v Jarpicích a Budenicích

- 595: zavedení víkendového provozu v úseku Velvary – Černuc – Jarpice (4 páry spojů)

- 600: nová páteřní linka oblasti v trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov – Kroučová – Vinařice (nahrazuje část linky 619)

- 609: linka je ve Slaném zkrácena o úsek aut. nádr. – Rabasova (nahrazeno linkou 324), zachována je obsluha zastávky Šultysova, ve směru Kladno zřízena zastávka Palackého

- 612: linka je od Zvoleněvsi celodenně a celotýdenně prodloužena přes Neuměřice do Velvar; nově nezajíždí do obce Slatina (nahrazeno linkou 623) a nejede přes zastávku Kladno, Újezd

- 617: linka jede v nové trase Slaný – Velvary – Nelahozeves – Kralupy nad Vltavou, již nejede do Kladna ani do Mělníka (nahrazeno linkami 324, 466, 612 a 621)

- 619: linka jede z Řevničova nově přes Kroučovou a Třeboc do Ročova, zrušen úsek Kroučová – Vinařice (nahrazeno linkou 600)

- 620: linka nově nejede přes zastávku Kladno, Újezd; zrušení vybraných spojů v pracovní dny

- 621: nová linka v trase Kladno, Náměstí Svobody – Kladno, Rozdělov – Libušín, náměstí – Svinařov – Smečno; v provozu celodenně, celotýdenně (náhrada linek 617 a 627)

- 623: omezení provozu do/z Velvar a linka již nejede přes Neuměřice a Kamenný Most (nahrazeno linkou 612); vybrané spoje nově zajíždí do Slatiny

- 625: výrazné posílení linky, nově také obsluhuje zastávky Stochov, Slovanka I, Lány, Vašírov a Lány, U hřbitova

- 627: zkrácení linky do trasy Smečno – Slaný, ve zrušeném úseku Smečno – Kladno nahrazeno linkami 324 a 621

- 628: linka již nezajíždí do obcí Milý a Bor (nahrazeno linkami 583 a 588)

- Na linkách 342, 388, 457, 580, 586, 587, 590, 596, 597 a 650 dochází pouze k drobnějším úpravám jízdních řádů

- Dochází ke změně názvů zastávek Pchery, Křižovatka na Pchery, ObÚ a Vrbičany, žel. zast. Vraný na Vrbičany, žel. zast.

- Pro linky 324, 388, 586 a 587 je nově zřízena jednosměrná zastávka Slaný, u stadionu (jen ve směru Studeněves/Slaný, Arbesova).



Zdroj: Ropid; Regionální organizátor Pražské integrované dopravy