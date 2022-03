Faktorem, který ovlivňuje současnou situaci na trhu s nájemními byty, je zpřísnění podmínek pro získání hypotéky, o kterých rozhodla Česká národní banka už loni v listopadu. Díky nim na hypotéku dosáhne výrazně méně lidí, to pak logicky znamená zvýšenou poptávku po nájemních bytech.

„O nájemní bydlení je velký zájem. Nyní máme v nabídce dva nájemní byty, alev obou případech jsme před podpisem rezervační smlouvy,“ vysvětlila makléřka společnosti Remax Eliška Čížková z Nymburka.

Podobné je to i v Mladé Boleslavi. „V nabídce máme asi čtyři byty, které cílí na spíše bohatší klientelu. V nich se pohybuje nájem kolem 18 až 20 tisíc korun,“ řekl Jan Lašek z realitní kanceláře K+L.

Neodradí ani vyšší cena

Zájemce neodrazuje ani vyšší cena. Petr Jáger, vedoucí rakovnické pobočky M&M reality, uvedl, že ceny pronájmu se často blíží Praze. „Za 3+1 je to 15 tisíc plus poplatky, za 1+1 třeba 12 tisíc a poplatky, ale stejně jsou třeba dva týdny po uveřejnění rozebrané,“ popsal.

V Kutné Hoře jsou nynív nabídce byty, jejichž cena se včetně energií pohybuje kolem 20 tisíc korun za měsíc. Ještě před pár měsíci pro ani ne dvacetitisícové město nemyslitelná částka.

Sehnat volný byt k pronájmu bylo na Rakovnicku obtížné již dříve, nyní je ovšem hned po uveřejnění inzerce zamluvený. Velká poptávka je ze strany vojáků z místních kasáren, kde vzniká nový útvar. V poslední době se objevuje vzrůstající zájem také ze strany Ukrajinců. „Máme tu hodně požadavků od personálních agentur, které dodávají pracovníky do různých podniků a po situaci na Ukrajině poptávka ještě vzrostla,“ povšiml si Jáger.

Problémem podle něj je, že pronajímatelé nechtějí svůj byt pronajmout lidem ukrajinské národnosti. „Platí to ještě z dob, kdy se na Rakovnicku rozjel byznys s byty, kde se ubytovalo dvanáct Bulharů nebo Ukrajinců, ti pak po městě dělali nepořádek. Proto chtějí spíše Čechy,“ konstatoval.

Do pronájmu bytů Ukrajincům se nehrnou ani majitelé nemovitostí na Kutnohorsku. „Vlastníme několik domů a v bytech máme běžně ukrajinské rodiny. Jde většinou o mladé pracující páry, se kterými nikdy nebyl žádný problém. Teď se ale situace změnila. Už se námi stalo, že přišli nájem vyjednávat s Čechem, a pak nám v 2+kk bydlelo šest lidí. Chápeme, že je potřeba pomáhat, ale tohle není cesta,“ řekla majitelka nemovitostí, která si nepřála zveřejnit jméno.

Praha je lákavá destinace pro uprchlíky

Kapitolou sama pro sebe je Praha. Ta je lákavou destinací pro uprchlíky. Jedná se zejména o ty, kteří tuší, že návrat do vlasti je v nedohlednu. „Pohostinnosti lidí, kteří nás ubytovávají u sebe doma, nelze využívat donekonečna, tak mám v úmyslu najít si co nejdřív vlastní bydlení,“ říká paní Myla, vystudovaná architektka, která v polovině března do Česka přijela z Žitomiru.

Podle Petra Višňovského, partnera pražské realitní kanceláře Lexxus, poptávka po nájemních bytech ze strany ukrajinských občanů viditelně roste – a dnes už dokonce převládá. „V současnosti tvoří lidé, kteří do Prahy utekli před válkou, až dvě třetiny všech poptávajících,“ sdělil Višňovský.

Marcel Soural z Trigemy k tomu dodal, že ve střednědobém horizontu lze očekávat, že se poptávka po nájemním bydlení v Praze, která ovšem roste už od konce roku 2021, ještě zvýší. „A to jak v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak děním na hypotečním trhu a trhu s energiemi,“ poznamenal.