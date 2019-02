Hitem oslav výročí roku 1918 se stane stroj z roku 1912

Střední Čechy – Půl druhého milionu korun by mělo vyletět do luftu. Takový je obsah pátečního hlasování středočeských radních, kteří ovšem nepřijali konečné stanovisko; pouze doporučení pro členy krajského zastupitelstva pro jednání chystané na 26. duben. Zmiňovaná částka je navrhovaným příspěvkem, který by za dva měsíce měl v Mladé Boleslavi pomoci dostat do vzduchu letecké unikáty. A některé vlastně i dostat do města.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Šestnáctého června se v Mladé Boleslavi uskuteční Dobový letecký den, představující významný příspěvek k celoročním oslavám století novodobé české státnosti. „Dobový letecký den na letišti v Mladé Boleslavi rádi finančně podpoříme, protože se těší mimořádné přízni návštěvníků," připomněla v pátek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ocenila současně, že populární akce, kterou mladoboleslavský aeroklub a Nadační fond letadla Metoda Vlacha pořádá již po dvanácté, zapadá formátu oslav výročí vzniku Československa v roce 1918. Tradice historického létání ve městě automobilů se táhne již od roku 2002, kdy zde poprvé odstartovala replika stroje průkopníka letectví Metoděje Vlacha. Ten v roce 1912 postavil právě v Mladé Boleslavi jednoplošník, který je považován za první české letadlo schopné delšího letu. Už tehdy měli návštěvníci možnost prohlédnout si i další historická letadla, připomněl počátek tradice mladoboleslavských leteckých dnů krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Letošní ročník, kdy organizátoři očekávají až 12 tisíc návštěvníků, ovšem má být mnohem velkolepější. „Program bude koncipován jako celodenní akce, která začne již v ranních hodinách přílety historických letadel a jejich vystavením před diváky," přiblížil Horčička, co se chystá na polovinu června. „Pro příznivce létání pak budou připraveny i vyhlídkové lety po okolí a do Českého ráje," nabídl další lákadlo. Kromě dalších pozoruhodných strojů (mezi nimiž vedle podívané pro pamětníky nemají chybět ani akrobatický speciál Martina Šonky či armádní gripen) nebude chybět ani kopie Vlachova letadla.

Autor: Milan Holakovský