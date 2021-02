Krizoví manažeři kraje se sešli v reakci na rozhodnutí poslanců, z jejichž hlasování v noci na pátek vyplynulo, že celostátně vyhlášený nouzový stav bude platit pouze do neděle. Z některých krajů však zní hlasité výzvy, aby vláda vyhlásila nouzový stav opět. Nový. A víc se domlouvala o vyhlašovaných opatřeních s opozicí, doplňují četné hlasy jedním dechem. Možnou ochotu vlády vyhovět volání z krajů po novém nouzovém stavu původně naznačil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Později upřesnil, že vláda s hejtmany jedná o různých řešeních a variantách.

Jednání kabinetu s představiteli krajů, kteří se ještě během soboty budou radit se svým krizovými štáby, má pokračovat v sobotu večer. Konečné návrhy se tak zřejmě budou rodit hodně narychlo. „Doufám, že hejtmani požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu,“ vzkázal večer do krajů premiér Andrej Babiš (ANO) z Lán, kde jednal s prezidentem Milošem Zemanem, jaký očekává návrh. Zdůraznil současně, že bez podnětu hejtmanů vyhlásit nouzový stav nelze – podle jeho slov si vláda nemůže dovolit obejít Poslaneckou sněmovnu.

Praha i okolí v jednom šiku

Jestliže vláda nouzový stav nevyhlásí, uplatní kraj vlastní možnosti. V tom jsou krizoví manažeři středních Čech zajedno. „Pokud do neděle 14. února do 18 hodin nebude vyhlášen nový nouzový stav, vyhlásíme stav nebezpečí,“ shrnula odpoledne jednoznačný závěr hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je současně předsedkyní bezpečnostní rady kraje. „Ten koordinujeme s hlavním městem,“ doplnila. Že se na takovou variantu metropole a Středočeský kraj připravují společně, ukázala už v poledne společná tisková konference hejtmanky Peckové s primátorem hlavního města Zdeňkem Hřibem (Piráti). Oba informovali o vzájemné součinnosti pro případ, že by situace došla tak daleko, kdy by stav nebezpečí vyhlašovaly jednotlivé kraje. Mluvčí kraje Martina Kemrová v podvečer upřesnila, že pokud by na vyhlášení nouzového stavu skutečně došlo, platil by od 15. února v čase 0.00 po dobu 30 dnů. Pražský magistrát oznámil totéž pro hlavní město. Čekat až do šesté večer by v neděli nicméně nemělo být třeba. Podle Babiše by o nouzovém stavu mělo být jasno již během nedělního dopoledne.





Pecková s Hřibem také uvedli, že případná opatření vyhlašovaná magistrátem a středočeským hejtmanstvím by závisela především na tom, jak nastaví ta svá ministerstvo zdravotnictví. Zvažovaných variant je hned několik. Totéž řekl Deníku i statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS): klíčové pro další rozhodování je, jaké zprávy přijdou z ministerstva. A shodně se vyjádřil rovněž primátor Hřib: „Jakmile ministerstvo vydá svá opatření, jsme okamžitě připraveni navázat.“ A v tomto případě skutečně lze plány hlavního města rozšířit i za jeho hranice. „Naše krizové štáby jednají, navzájem se o všem informujeme a budeme postupovat společně, protože Praha a střední Čechy působí ve velké míře jako jeden celek,“ řekl primátor k vzájemné součinnosti.

Vše se teprve domlouvá

Na otázku, zda se dá se očekávat, že během víkendu by Středočeský kraj mohl přijímat nějaká vlastní pravidla či vydávat nařízení, náměstek hejtmanky Kupka v pátek jednoznačně neodpověděl. „To bych předbíhal. My především čekáme na informace od ministerstva zdravotnictví,“ konstatoval. Prakticky totéž sdělila odpoledne hejtmanka: uvidíme. „Prosím, nediskutujme nyní o jednotlivostech a podrobnostech. O všem se jedná. Vydržme,“ vzkázala prostřednictvím sociálních sítí. Rovněž s odkazem na to, že stále běží jednání hejtmanů s členy vlády o dalších podrobnostech a plánech ministerstev chystajících svá protiepidemická opatření.

Jedním dechem Pecková slibuje, že o dalších krocích budou představitelé kraje informovat veřejnost – stejně jako dostanou informace starostky a starostové obcí. Jinými slovy: ani na ně teď nemá smysl naléhat se zvědavými dotazy; sami nevědí nic konkrétního. Pokud bude kraj opatření vyhlašovat, přijdou i informace. Hejtmanka nicméně trvá na tom, že není důvod k obavám. „Neprodloužení nouzového stavu neznamená anarchii či konec opatření na ochranu před šířením viru,“ zdůraznila. S vysvětlením, že vycházet z jasně definovaných protiepidemických opatření ze strany ministerstva je opravdu základ: to totiž má podle zákona o ochraně veřejného zdraví podstatně větší pravomoci než kraje.





Pokud by nová opatření nakonec vycházela z krajem vyhlášeného stavu nebezpečí, měla by slabší právní oporu oproti celostátně vyhlášenému nouzovému stavu. Náměstek hejtmanky Kupka by však v takové situaci viděl i novou příležitost, jak ulevit lidem a soustředit se na to, co je opravdu podstatné. „Podnikneme potřebné kroky, aby se epidemická situace nezhoršovala – a zároveň aby lidé nebyli zatíženi nesmyslnými opatřeními, která už velká část veřejnosti ani není s to dodržovat,“ slíbil – čímž současně vyjádřil své hodnocení dosavadního postupu vládního týmu premiéra Babiše. Předseda vlády nicméně v současných zmatcích vidí především důsledek politických hrátek opozice, už nyní vzhlížející k říjnovým volbám.

Pohled na situaci ze středočeského hejtmanství

* Co se nemění:

- Konec stavu nouze nemá vliv na účinnost mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví – dále tedy zůstává v platnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, opatření v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti či omezení překročení státní hranice.

- Podle vyjádření ministra školství se nic nemění v dosavadním režimu provozu školských zařízení.

- Ministr obrany ujistil, že armáda bude i nadále pomáhat všude tam, kde je třeba. To potvrzuje i člen krizových orgánů Středočeského kraje Roman Tkačík, ředitel Krajského vojenského velitelství Praha, který koordinuje pomoc příslušníků armády ve zdravotnických a sociálních zařízeních kraje.

- Zapůjčené přístroje ve zdravotnických zařízeních ze zásob Správy státních hmotných rezerv zůstanou i nadále v těchto zařízeních – nebudou se tedy v tuto chvíli vracet zpět do skladů.



* Možné další kroky:

- O konkrétních opatřeních bude kraj informovat, pokud bude stav nebezpečí vyhlášen.

- Hejtmanka kraje je připravena využít všechny dostupné a vhodné kroky, které vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje – například určit školy, které budou pečovat o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat jejich rodiče podílející se na boji s pandemií (lékaři, zdravotníci, zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému a podobně), či regulovat pohyb či pobyt osob na vymezeném území.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; stav k 17.18 v pátek 12. února