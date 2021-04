Udělal tím čáru přes rozpočet právě sportovcům, kteří už rozjeli plánování společných aktivit. A je vlastně fuk, že ohlašované „metodické opatření“ staví na stanovisku MeSES; Mezioborové skupiny pro epidemické situace. Či vysvětluje, že původně ohlašovanou podobu rozvolnění neměl možnost ovlivnit, jestliže v době, kdy padlo rozhodnutí, ještě nebyl ministrem.

Podstatné je, že stát, jehož je Arenberger nyní jako člen vlády významným představitelem, si dělá z občanů dobrý den: jasně a srozumitelně oznámená (a dlouho očekávaná) pravidla svým prohlášením ruší, a to dříve, než mohla zažít platit. Což se v aktuálních souvislostech – a to nejen domácích – může ukázat jako závažný přehmat; bez ohledu na míru pravdy, kterou dosud respektovaný profesor Arenberger asi má.

Naznačují to alespoň první ohlasy na jeho vyjádření – jak internetové, tak mediální. A vlastně i na politické scéně – včetně té středočeské. Třeba statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (OSD) v sobotu večer na twitteru odkázal na debaty o tom, zda po skončení nouzového stavu bude mít ministrem ohlášené opatření dostatečnou právní oporu. „Vládnutí ANO a ČSSD začíná připomínat spíš střední Asii než Evropu,“ prohlásil Kupka v souvislosti s představou, že „vláda odhlasuje a bude vymáhat nějaké nezákonné opatření v přímém rozporu s pandemickým zákonem“. „Mimo hranice přijatelného,“ nabízí Kupka své hodnocení.

K nadcházející situaci se na twitteru vyjádřila i hejtmanka Petra Pecková (STAN), a to citací jednoho z Murphyho zákonů: „Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar – vždy může konkrétně posloužit jako varovný příklad.“ Samotný obsah ministrova rozhodnutí ale zjevně nekritizuje, když naopak dává do kontrastu původně oznámená pravidla s podmínkami návratu dětí do škol: „Do školky po 15, nemísení skupin. První stupeň rotace. Děti bez testů vyloučené ze vzdělávání. Povinné roušky. K tomu párty po deseti uvnitř, venku po dvaceti…“

I na sociálních sítích jsou ale ohlasy rozmanité. „Ministři přicházejí a odcházejí, zmatek zůstává,“ prohlásil Kupka, když odkázal na fakt, že řada sportovních klubů již začala plánovat na příští týden tréninky dětí podle nových podmínek – načež Arenberger tyto přípravy zařízl. Třeba uživatel Jiří Nový to vidí odlišně. „Se zmatkem souhlas, ale jinak si myslím, že by to byla fakt blbost,“ míní. Přičemž dodává: „Samozřejmě se moc těším, až budou moct děti zase sportovat, ale naprosto souhlasím s epidemiology. Když se toho rozvolní moc najednou, tak při zhoršení nebude možné určit příčinu – a to už jsme tu měli x-krát…“

Přizvukuje i uživatel Sisa: „Faktem je, že těch 20 přišlo velmi předčasně a také tu byla potvrzena brazilská varianta, což je ve světle otvírání škol fakt malér. Navíc antigenní testy jsou k ničemu; to si můžou místo toho děti klidně házet mincí. Oponuje však třeba Petr Janderka: „Vždy bude na obzoru nějaká varianta; řešením je nikdy nic neotevřít a dožít život na samotce, případně sebevražda.“

S humorem reaguje na původní hlášku o 20 fotbalistech bez brankářů Vojtech Michálek: „Mu to jenom špatně předali – to nemělo být bez brankářů, ale že si mohou kopat jenom 2 brankáři… Drobné nedorozumění, nooo…“ Tak alespoň že sranda ještě koronaviru nepodlehla.