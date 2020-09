Sjeli se na pozvání středočeského hejtmanství, které uspořádalo historicky první Fórum hejtmanů regionů zemí Visegrádské skupiny. Tedy z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska; s pozvanými hosty také z Německa, Rakouska a z Kyjevské oblasti na Ukrajině. Přímo k debatám v čestlickém Aquapalace Hotel Prague se sjeli zástupci 22 krajů, vojvodství či žup. Očekáván byl sice dvojnásobný počet – leckomu však pozměnila plány opatření proti koronaviru. Někteří z těch, kteří zůstali doma, však s kolegy, majícími v Čestlicích tváře schované za rouškami, byli v kontaktu alespoň na dálku prostřednictvím videopřenosu.

Koronavirus se koneckonců podepsal i na samotném termínu fóra. Původně bylo jeho uspořádání plánováno na květen. Stal se však i častým tématem hovoru. Regiony, které mu musely čelit, se totiž potýkaly s velmi podobnými výzvami i problémy.



Účastníci setkání v pátek oceňovali nejen samotné diskuse v Čestlicích, ale pochvalovali si také zážitky ze čtvrtečního zahájení spojeného s večerní plavbou lodí po Vltavě. S výhledem nejen na Pražský hrad, Národní divadlo či Vyšehrad a další pražské skvosty, ale také s podívanou na úchvatná zákoutí středních Čech.

U Davle pak přišlo překvapení, jímž se nestal ohňostroj, jak v podobných případech bývá obvyklé. Byla to Ratměřická fontána; nejenom vodní, ale i světelné a hudební představení, které tradičně vytvářejí hasiči pomocí svých proudnic na Benešovsku; v posledních letech již pro dvě tisícovky diváků. Kvůli koronavirovému zákazu akcí se letošnímu již 15. ročníku posunul termín – a tentokrát i místo konání.



Zdá se, že středočeský summit regionů stojí na počátku nové tradice. Účastníci konstatovali, že by se rádi podobně potkali i příště. A kde by to mohlo být, rovnou navrhl Jozef Viskupič (OĽaNO) z trnavského kraje: příští summit regionů V4 by mohl být na Slovensku.