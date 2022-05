„V minulých ročnících autobusy pochodníky odvážely na vlak do zhruba čtyři kilometry vzdálených Heřmaniček. Jenže kvůli výstavbě koridoru vlaky v Heřmaničkách nejezdí a autobusy kyvadlově převážely účastníky do Olbramovic pro směr na Prahu a do Chotovin, pro směr na Tábor Obě místa jsou o poznání dál, než Heřmaničky. Jestliže jedna cesta do Heřmaniček a zpět trvala nejvýš do půl hodiny, v současnosti je potřeba mnohem delší čas. Elektronická registrace se ale v takových podmínkách ukázala, jako docela dobrá věc,“ zhodnotila organizátorka.

Postcovidové 'Prčice' s novými podmínkami způsobily nejasnosti i trochu zmatek

I přes toto poměrně pozitivní zjištění pořadatelů není jasné, v jaké podobě připraví napřesrok 56. ročník. „Musíme si jako organizátoři sednou a zhodnotit systém. Také nás bude zajímat názor samotných účastníků pochodu,“ připomněla Dana Horáková. „Na dělání závěrů je v tuto chvíli brzo,“ uvedla v cíli pochodu.

Jak vyplynulo z vyjádření některých chodců, nedostatkem registrace bylo především to, že se do pochodu nemohli přihlásit až v den jeho konání. „Ale i tito lidé nakonec, i když mimo oficiální pochod, tedy mohli jít a šli,“ uvedla Dana Horáková. „Pro další ročníky pro nás bude určující, stejně jako tomu bylo tentokrát, doprava. To byl tentokrát limitující faktor. Věřím, že příští rok už vlaky v Heřmaničkách pojedou a že nám už žádné viry a vytrhané koleje nebudou kazit radost se tady znovu potkat,“ dodala Dana Horáková.

Výprava vozíčkářů do Prčice měla téměř sto členů



Na třináctikilometrovou trasu určenou pro vozíčkáře se startem v centru České Sibiře se už potřetí vydal také Jarda Janda ze Sedlčan. „Poprvé jsem jel v roce 2018 a pak 2019, ale pak i pochod zastavil covid,“ uvedl turista. „Mám vozíčkářům do moc scházelo. Je tu pokaždé dobrá parta,“ řekl při krátké zastávce na rozhovor asi pět kilometrů před cílem.



Pochod Praha - Prčice 2022. Vozíčkářská trasa z Miličína do Prčice měřila oficiálně 13 kilometrů, s objížďkou ale o pět kilometrů více.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner



Potvrdil, že celá výprava vozíčkářů čítá 92 lidí. „To je i s doprovodem, ale nás vozíčkářů jede kolem třiceti,“ potvrdil s tím, že trasa sice vedla jen po asfaltových silnicích, ale s objížďkou měla o pět kilometrů více.



I když by se dalo předpokládat, že trasa pro tělesně postižené účastníky na vozíku povede co možná nejvíce po rovině, v podmínkách České Sibiře právě tuto záležitost naplánovat dost dobře nelze.„Dneska tam byly pěkné kopce,“ popsal Jarda Janda.