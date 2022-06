FOTO: Prokopovu jeskyni čeká obnova. Poté bude trvale zpřístupněna turistům

Jeskyně, v níž se podle legendy ukrýval poutník Prokop, je vykutaná do sázavské žuly. Má tvar kříže, a podlahu zhruba do dvaceti centimetrů zatopenou vodou. Je umístěna vysoko nad pravým břehem řeky a vede k ní cesta po úzkém traverzu. Samotný vstup do předsálí jeskyně kryjí masivní dveře a kovaná mříž zabezpečená visacími zámky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kastelánka Kláštera Sázava Slávka Matoušová v předsálí jeskyně sv. Prokopa. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner