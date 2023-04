/FOTO/ Fotbaloví fanoušci i samotní fotbalisté se po letech příprav letos konečně dočkají zásadních změn. Hřiště v Drahelicích se obrazně řečeno posune do 21. století.

Fotbalové hřiště v Drahelicích před plánovanou proměnou. | Foto: se svolením města Nymburk

Radnice nechá vybudovat novou krytou tribunu a zázemí včetně kabin a sprch pro hráče a rozhodčí. A to dokonce v klubových barvách. Vedle zahájení stavby bazénu a rekonstrukce zimního stadionu se tak jedná o třetí sportovní projekt, který letos radnice spustí.

Úpravy drahelického hřiště by měly být hotové v ideálním případě do letních prázdnin příštího roku. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 milionů korun a je zahrnuta v rozpočtu města na letošní rok. V případě úspěšného výběrového řízení by mělo dojít k zahájení prací v červnu letošního roku. Předpokládaná délka akce je 13 měsíců,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Nové zázemí pro fotbalisty TJ Sokol Drahelice zahrnuje tři šatny pro týmy a místnost pro rozhodčí, dále sprchy, toalety, klubovnu s kuchyňkou a sklady. Spolu se stavbou samotných kabin vznikne krytý ochoz u hlavního vchodu, který bude možné využívat jako tribunu. Ke vchodu povede přístupová rampa pro vozíčkáře. Okolí nového objektu bude upraveno zámkovou dlažbou a zatravněno.

Podle místostarosty Bořka Černého město začalo s přípravou podkladů pro celý projekt už před třemi lety. Samotný projekt však doznal změn a letos je připraven. „Staré nevyhovující šatny, sprchy a toalety pro sportovce i mládež nahradíme moderním jednopodlažním kontejnerovým objektem, který bude zastřešen plechem. Stejný materiál bude použit na plášť objektu. Zástupcům TJ Sokol Drahelice nabídneme úpravu vnějšího pláště v klubových barvách,“ uvedl Černý.