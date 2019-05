Český statistický úřad, který zajišťuje sčítání hlasů i publikování výsledků, dokonce dočasně vyřadil z činnosti webovou prezentaci na adrese www.volby.cz. Do uvolnění embarga hodinu před nedělní půlnocí se ke svým zjištěním nesmějí vyjadřovat ani členové okrskových volebních komisí. Statistici pouze na svém twitterovém účtu zveřejnili informaci, jak se během sobotního odpoledne po uzavření volebních místností úderem 14. hodiny sčítání hlasů vyvíjelo v celé republice – s tím, že data z posledního volebního okrsku převzal Český statistický úřad ve 20.14 hodin.

To by mohlo dávat tušit, že přinejmenším v některých lokalitách nebyla účast voličů úplně zanedbatelná. Podle předpokladů by měl být letošní zájem voličů poněkud vyšší než při posledních eurovolbách v roce 2014, kdy k urnám dorazilo ve Středočeském kraji 19,2 procenta voličů – o rovné procento víc, než představoval republikový průměr. Na Praze-západ to ovšem bylo 26,1 procenta, naopak na Kutnohorsku jen 16,3.

Jistým náznakem letošního stavu – pokud pomineme sobotní omyl s krátkodobým zveřejněním kompletních výsledků na webových stránkách obce Mirošovice na Praze-východ, jež však byly záhy staženy – může být před oficiálním zveřejněním výsledků údaj o hlasování v obci Měchenice na Praze-západ. Ne však o hlasování v eurovolbách, ale v místním referendu. Tam totiž výběr poslanců do Evropského parlamentu spojili se zjišťováním, jak místní pohlížejí za záměr vybudovat prodejnu obchodního řetězce Lidl na pozemcích na pozemcích mezi stavebninami, ulicí Spojovací a Hlavní.

K tomu se vyjádřilo 399 Měchenických, což představuje 61,4 procenta oprávněných voličů. Tohle vodítko je však pouze orientační: jednak místní referendum představuje velký tahák a účast bývá vyšší, než kdekoli jinde – a navíc ne všichni lidé, kteří přišli k urnám, se museli současně účastnit jak evropských voleb, tak místního referenda.

A jak měchenické hlasování dopadlo? Podle názoru většiny hlasujících by nová prodejna vzniknout měla. Platných hlasů bylo odevzdáno 382, přičemž pro výstavbu prodejny se podle protokolu o hlasování vyslovilo 37,6 procenta oprávněných osob (a své „ne“ vyslovilo 21,1 procenta místních voličů). Výsledek místního referenda s poměrem hlasů 245:137 je tudíž závazný.