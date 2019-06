Spolupráce s Prahou ve prospěch cyklistů (ale i chodců) by měla přinést nejen budování cyklostezek a vyznačování nových tras, ale také přípravu společné cykloaplikace pro mobilní telefony a podobná zařízení. Ta by podle slov krajského radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) měla posloužit jak začínajícím cyklistům, tak i těm zkušeným. „Pomocí této moderní aplikace a kombinace chytrých informačních, motivačních a komunitních funkcí pomůže cykloturistům nejenom poznávat Středočeský kraj, ale také nabídne možnost používat kolo jako každodenní dopravní prostředek,“ konstatoval Draxler. Připomněl, že aplikace bude také nabízet informace o turistických atraktivitách v okolí cyklotras.

Plány na spolupráci týkající se veřejné dopravy mohou znít jako zaklínadlo: ROPID + IDSK + KORID LK + OICT. Znamená to, že mají spojit síly organizace koordinující veřejnou dopravu – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Integrovaná doprava Středočeského kraje a Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje – s pražskou organizací Operátor ICT při rozšiřování takzvaného Multikanálového odbavovacího systému do Libereckého kraje. To, co Středočeši a Pražané už znají – tedy především karta Lítačka uplatnitelná v autobusech různých dopravců i vlacích a v hlavním městě rovněž v městské hromadné dopravě, možnost využít jako nosiče předplatního kuponu i bezkontaktní bankovní katru nebo In Kartu Českých drah a propojení s mobilní aplikací PID Lítačka – by se mělo rozšířit i na Liberecko. Cestujícím to má nabídnout větší komfort při jízdách přes hranici kraje (a snad i jejich zlevnění). Od středočeských organizací se očekává zvláště spolupráce při výměně dat. Přesné provozní podmínky se teprve mají upřesňovat.