Kromě toho radnice vyměňuje současné osvětlení v budově za úspornější variantu. „Díky těmto opatřením bychom mohli meziročně dosáhnout až šestiprocentní úspory,“ prozradil Hannich.

Na omezení vytápění a omezení zbytečně svítících žárovek vsadili v Kutné Hoře. „Město dlouhodobě snižuje teplotu v době, kdy na úřadu není provoz. V budově Vlašského dvora jsou v rámci rekonstrukce osazeny časové spínače pro osvětlení na chodbách a podobně,“ uvedl tajemník Městského úřadu Kutná Hora Martin Suchánek. Podle něj se radnice dále v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení snaží osazovat moderní svítidla a technologie, které snižují náklady.

U sousedů v Kolíně i přes vedra venku omezují běh klimatizace. „Klimatizaci jsem letos ještě nezapnul,“ řekl starosta Michael Kašpar. „A já ji nemám ráda, takže ji nepouštím vůbec,“ dodala místostarostka Iveta Mikšíková. Jak doplnil starosta, počítače na úřadě samozřejmě běžet musí, nicméně z nich město nemá extrémní odběry, které by zatěžovaly rozpočet. „Ale samozřejmě, když se například nemusí, přes den nesvítíme,“ uvedl. Podle slov tajemnice Dagmar Soukupové vše navíc kontroluje energetik, který spotřebu každodenně sleduje.

Plány na příští léta

Existují radnice, které u elektřiny zatím mají štěstí a běží jim kontrakty na dodávky za staré ceny. Ale i ty se musí připravit na zdražení a vytáhnout nápady, jak účet za energie snížit. Prostor možné úspory plánovat má třeba nymburská radnice. „Pro letošní rok máme ceny energií fixované. Ale zdražování energií jsme si vědomi a situaci samozřejmě řešíme. Je nutné se připravit na příští období a upravit podmínky,“ řekla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Stejně tak Kladno zatím žije z nižších cen elektřiny. „Ceny energií máme ještě z loňského roku a jsou relativně příznivé," potvrdil mluvčí Vít Heral. Podle jeho slov Kladno využívá energetický managment, kdy každá budova má správce a ten spotřebu energií reguluje. Snaží se tedy průběžně o maximální úspory.

V Kladně nyní zvažují, jak si elektřinu alespoň na některé budově vyrobit sami. „Provádíme analýzu, které střechy městských budov jsou vhodné pro instalaci fotovoltaických panelů, ať už jde o školy, školky, budovy sportovních areálů a podobně," řekl Vít Heral.

I radnice v Benešově chce u budov, které má v majetku vsadit na energetickou soběstačnost. „Tam, kde to půjde a kde je stálý odběr elektřiny, bychom chtěli na střechy instalovat fotovoltaiku. V současné době kvůli tomu vzniká studie,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Panely vyrábějící elektřinu by ale nepřibyly na hlavní radniční budově na Masarykově náměstí. Ta podle místostarosty nemá významný odběr elektřiny a pořizovací náklady sluneční elektrárny by se vracely velmi pomalu. Obdobné by to bylo i u základních škol. Významnějších úspor by ale Benešov mohl dosáhnout instalací solárů na Kulturním domě Karlov.

„Jde i o to, aby panely nebyly z ulice vidět a nehyzdily pohledy na centrum města,“ uvedl místostarosta. Benešov topí plynem a žádnou jinou variantu zatím nemá. Přesto využití tepelných čerpadel jako náhrady plynu vnímá Tichovský jako problematické. „Tepelná čerpadla se vyplatí u nizkoenergetických objektů a takové ve městě nemáme. Při jejich pořízení by se stejně muselo dotápět elektřinou,“ vysvětlil.

Naspořeno na vyšší účty

Žádný konkrétní krok zatím neuskutečnil boleslavský magistrát. „Samozřejmě provozní výdaje hlídáme, aby se zbytečně neutrácelo. Konkrétní opatření jsme zatím nepřijímali, ale pochopitelně v souvislosti s nárůstem cen budeme muset šetřit,“ konstatovala Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Podobné je to v Rakovníku. Ani zde nepřijali žádné opatření, které by snižovalo spotřebu energie. „Nemáme nastavená žádná omezení a ani si nedovedu představit, že bychom například v noci netopili nebo bychom třeba zhasínali na chodbách. Samozřejmě budou náklady na energie vyšší, ale při běžné chodu úřadu se prostě ušetřit nedá,“ pronesla mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Město má právě pro zvýšenou spotřebu energie v rozpočtu vymezeno dvacet milionů korun jako rezervu.