V souvislosti s těmito údaji o příjmech vybraných zaměstnanců, jež v anonymizované podobě (tedy bez uvedení konkrétních jmen) získal přímo od krajského úřadu, se Seznam podivuje. „Jeden si například přišel v posledních dvou letech skoro na 200 tisíc měsíčně. Což je víc, než berou ministři (aktuálně asi 173 tisíc za měsíc),“ uvedl redaktor Vojtěch Blažek upozorňující i na to, že vysoké odměny za mimořádné výkony někteří z pracovníků obdrželi pravidelně. „Několik dalších dostávalo kolem 150 tisíc. Takový plat nemá ani hejtmanka. Ostatní úředníci, mnohdy na srovnatelných pozicích, přitom berou podstatně méně. A platy 150 tisíc měsíčně jsou nevídané i ve srovnání s ostatními kraji,“ uvádí.

Proti takovému poměřování se však ohradil krajský úřad. „Pro případné srovnání z důvodu obdobnosti připadá v úvahu pouze hlavní město Praha,“ reagoval jeho ředitel Jiří Holub s odkazem na fakt, že Středočeský kraj je v rámci republiky největší. Uvedl, že všechny krajské úřady se řídí zákoníkem práce. „Odměny jsou vždy udělované konkrétnímu zaměstnanci v souladu s objemem práce a zodpovědností s tím spojenou,“ konstatoval.

Jermanová: Udělování odměn není v mé kompetenci

Dávání výše odměn pro úředníky do souvislosti se svým jménem a svým vlivem odmítla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Udělování mimořádných odměn není v kompetenci hejtmana kraje,“ upozornila. S důrazem na to, že veškerá personální agenda spojená se zaměstnanci krajského úřadu – od jejich výběru po určení výše odměn – je v kompetenci ředitele krajského úřadu, případně vedoucích jednotlivých odborů. „Hejtman na to nemá žádný vliv,“ uvedla. Po řediteli Holubovi nicméně nyní požaduje předložení systému přidělování odměn – včetně zdůvodnění vysokých částek v konkrétních případech.

Redaktor Blažek upozornil, že dotazy Seznamu, na něž úřad poskytl odpovědi, se týkaly právě lidí, které označuje jako blízké spolupracovníky hejtmanky. Výslovně jmenoval například bývalého vedoucího tiskového oddělení Marka Rejmana nebo někdejšího zástupce ředitele pro finanční a územní správu Romana Šuberta, jenž dříve zastával i post vedoucího odboru kancelář hejtmanky. Tyto bývalé úředníky, kteří odešli přednedávnem (přičemž třeba opozice z ODS netajila údiv nad tím, že se tak stalo pár měsíců před krajskými volbami), se kontaktovat nepodařilo. Hejtmanka ve své reakci podotkla, že řada z těch, o jejichž odměny se Seznam zajímal, nyní už na krajském úřadu nepůsobí. Zjevně tím chce odmítnout úvahy, že by snad mezi zaměstnanci úřadu měli existovat nějací prominenti.

Krajský úřad nyní zaměstnává 692 pracovníků. Celkově pro Středočeský kraj pracuje – včetně například nemocnic, domovů pro seniory či třeba muzeí a dalších organizací – 55 tisíc lidí.