Dvě stovky Středočechů s koronavirem zemřely během necelého měsíce

Potýkat se s covidem během Vánoc by snad ve středních Čechách mohl nižší počet lidí, než se původně očekávalo (byť zatím nikdo nedokáže odhadnout, co by mohlo natropit šíření obávané varianty koronaviru označované jako omikron). Naznačuje to vývoj epidemické situace ve Středočeském kraji během posledních dnů. Zatímco ještě přednedávnem počty nově prokázaných případů nákazy v kraji běžně přesahovaly dva tisíce denně, v poslední době se nad dva tisíce tento údaj vyšplhal naposledy v úterý 14. prosince: 2085.

Ilustrační foto.

Poté následoval vytrvalý pokles: středa 1586, čtvrtek 1269, pátek 1170 – a během tradičně slabšího víkendu v sobotu 947 a v neděli 692. Nedělní údaj se však jeví méně příznivě ve srovnání s nedělí předchozího týdne, kdy bylo nových případů nákazy hlášeno o více než stovku méně (582). Však také incidenční číslo – tedy údaj o přepočtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel – v pondělí stouplo: z nedělní hodnoty 651 se zvýšilo na 659. Smutné Vánoce bude mít spousta rodin, kde u štědrovečerního stolu i u stromečku bude chybět někdo z blízkých; už nepřijde ani kdykoli později. Počet úmrtí spojovaných s koronavirem evidovaných od počátku pandemie dosáhl v sobotu přesně 3800; jen během tohoto dne přibylo do statistik deset zesnulých. V neděli se pak celkový součet zvýšil o tři: 3803. Mimochodem: jen během prosince již s covidem zemřelo více než sto Středočechů: 3700 úmrtí evidovalo ministerstvo zdravotnictví k 7. prosinci. A 3606 k 26. listopadu – znamená to tedy dvě stovky úmrtí za necelý měsíc. Online reportáž Z hlediska incidence (tedy přepočtu nakažených na sto tisíc obyvatel) se střední Čechy dostaly na sedmou příčku mezikrajského srovnání, připomněla hejtmanka Petra Pecková (STAN); v pomyslném celorepublikovém žebříčku jsou tudíž uprostřed. Upozornila dále, jaká je situace v nemocnicích: standardních lůžek s kyslíkem zůstává volná pětina, s přístrojem na vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku polovina, s umělou plicní ventilací čtvrtina. K tomu hejtmanka přidává údaje o volných lůžkách na infekčních odděleních: standardních s kyslíkem sedm procent, s přístrojem na vysokoprůtokovou aplikaci kyslíku 41 procento a s umělou plicní ventilací 66 procent. Nemocnice nadále spoléhají na pomoc dobrovolníků, vojáků i hasičů. Tragická nehoda u Pňova. Čelní srážka osobáku s kamionem stála život muže a ženu „Situaci se zlepšuje, ale nepodceňujeme ji,“ konstatovala Pecková. „Nadále jezdí posílené mobilní očkovací týmy do firem, zřídili jsme covidovou telefonní linku na čísle 800 440 430. Funguje každý všední den od 8 do 16 hodin a je zcela zdarma,“ upozornila na facebooku.

