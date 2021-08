Základnu na Praze-východ opustil středočeský tým v sobotu ráno – a na místo se společně s kolegy z celé republiky dostal v pondělí. Co je tam čeká, mohli všichni jen odhadovat. Daný byl jen cíl: Πελοπόννησος, Νομός Αρκαδίας, Μεγαλόπολη. Jede se na poloostrov Peloponés, do tamějšího regionu Arkádie – a to snad někam k městu Megalopolis, když se nepotvrdily původní předpoklady, že cílem bude okolí Atén. S tím, že bližší pokyny později upřesní místní kolegové.

We are on the way. Estimated arrival to Athens on sunday night. ?? #HumanitarianAid #CzechFirefighters ?‍? #Greece @CzechMFA @eu_echo #CzechEmergencyResponseTeam pic.twitter.com/5nbrdAZMt5