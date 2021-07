Poznat to ráno bylo nejen na průjezdnosti středočeských silnic, kterou večer na desítkách míst komplikovaly spadlé stromy a větve – a někde i vodní laguny. Také na středočeských kolejích se podařilo hodně problémů vyřešit. Největší komplikací přímo v rámci kraje se stal strom spadlý na trať v úseku Jílové u Prahy–Davle, kvůli němuž byl ráno dočasně přesušen provoz na lince S8 spojující Jílové u Prahy (i další oblasti až po Čerčany) s hlavním městem.

Středočeské železnici se však nevyhnuly dopady vážnějších problémů v jiných krajích. Přerušení provozu u Českých Budějovic přineslo zpoždění komplikující rychlíkové spojení s Prahou i lidem z Olbramovic a Benešova. Také na kolínské trati se jak rychlíky, tak vlaky na lince S20 nevyhnuly zpoždění, postihujícímu celou trasu Golčův Jeníkov–Čáslav–Kolín–Praha. Na vině byla přerušení provozu mezi stanicemi Přibyslav a Pohled i i v úseku Leština u Světlé–Světlá nad Sázavou.

Na silnicích mohly řidiče překvapit voda a bahno, někde i s kamením. Zřejmě největší komplikaci tohoto typu však středočeští motoristé mohli potkat až po příjezdu do Prahy. V hlavním městě se zkomplikovalo odčerpávání vody z Nedokončené ulice, která pod viaduktem u ulice Objízdná zůstala neprůjezdná. Mohlo by to tak zůstat až do soboty.

První povodňový stupeň (bdělost) platil ráno na Doubravě na stanici Žleby a na Botiči v lokalitě Jesenice-Kocanda. Nepřinášelo to však vážnější komplikace. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na úrovni povodňové bdělosti nicméně pro celé území středních Čech i pro Prahu trvá až do odvolání.