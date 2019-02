Mladá Boleslav - Jedno z nejhorších míst ve městě? Pro řidiče jednoznačně křižovatka mezi třídou Václava Klementa a Průmyslovou ulicí. V době dopravní špičky, kdy končí ve Škodovce směna, projede podle dopravních expertů kruhovým objezdem mezi Kosmonosy a Mladou Boleslaví až na 4400 aut za hodinu.

Kruhová křižovatka patří mezi nejvytíženější místa v zemi | Foto: Archiv

Díky tomu se řadí mezi nejvytíženější místa v rámci celé České republiky, a na její přestavbě vázne i léta plánované rozšíření třídy Václava Klementa, jedné z nejfrekventovanějších mladoboleslavských ulic, která současný nápor aut rovněž nezvládá a ve všední dny se pravidelně mění v parkoviště.

Pomoci najít městu a automobilce řešení se nyní pokouší i odborníci z ČVUT v Praze. Petr Slabý, docent z katedry silničních staveb, zmiňuje jako jednu z řešení vybudovat tady takzvanou turbo-okružní křižovatku.

„To je vícepruhová okružní křižovatka se specifickým uspořádáním jízdních pruhů, díky čemuž má větší kapacitu a bezpečnost oproti klasickým dvoupruhovým okružním křižovatkám," naznačil.

Odstředivý způsob

Pro řidiče je to o něco složitější, protože už na příjezdu se musí rozhodnout, kterým výjezdem bude dále pokračovat, a podle toho zvolit pruh na vjezdu. „Po vjezdu na okružní jízdní pás se totiž dostane do jízdního pruhu, který ho „odstředivým způsobem" vyvede do požadovaného výjezdu," vysvětlil Petr Slabý.

Kosmonoská křižovatka je ale komplikovaná nejen pozemkovým vlastnictvím, ale také tím, že by tam musel být zvolen naprosto atypický tvar kruhového objezdu. Řešení se tedy stále hledá.

