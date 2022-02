Jestliže je Borecký radním pro oblast veřejné dopravy (tedy má na starosti zajištění provozu autobusů a vlaků), mohlo by se zdát, že objížďky trápící řidiče až tak docela do sféry jeho působnosti nespadají: jeho úkolem je zajistit provoz vlaků a autobusů. Právě to ale má na mysli, když připomíná, že Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), příspěvková organizace kraje, jejímž úkolem je koordinovat veřejnou dopravu, řešila loni na šest stovek výluk a objížděk.