S neobvykle vyhlížejícím objektem se řidiči rychle sžili, řekl Deníku starosta obce Věslav Michalik (STAN). „Čekali jsme, že jeho využívání bude mít poměrně dlouhý náběh, ale k našemu překvapení je využíván hodně. V lednu, což byl vlastně první měsíc ostrého provozu, to bylo v průměru z 50 procent,“ řekl starosta Deníku. S dodatkem, že ho těší, že k neobvyklé podobě stavby nezaznamenal ze strany občanů žádnou negativní reakci. Cena parkování je 10 Kč za hodinu (a od šesté hodiny zdarma; za den tedy maximálně 50 Kč). Lze si zaplatit i dlouhodobé parkování: například za rok vychází na pět tisíc korun.

Michalik současně upozorňuje na to, co není vidět na první pohled: stavba není zasazena do svahu, ale architekti ji posadili na svah. Že není v rovině, ale trochu šikmo, v případě parkovacího domu přece vůbec nevadí. „Díky tomu, že je položený na terén – na stranách jsou rozdíly možná i 1,5 metru – jsme ušetřili za výkopové práce i přesuny hmot,“ upozornil, jaký přínos mělo, že se stavba obešla bez velkého bagrování. Na mírný sklon ostatně neupozorní ani rovnoběžné linie svodidel.