Tím, že by ráda obhájila svůj post, se dlouhodobě netají nynější hejtmanka z řad ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Na kandidátní listině hnutí, jež bylo v kraji u moci po celé nynější volební období jako jediný ze zvolených politických subjektů (koaliční partneři totiž prakticky „vystřídali stráže“ v roce 2017) má nynější hejtmanka být jedničkou. Jméno, jež by jí mělo takzvaně krýt záda, však možná leckoho překvapí.

V pracovní verzi kandidátní listiny na pozici dvojky nefiguruje nikdo ze současných radních kraje z řad ANO, ale Irena Bartoňová Pálková – viceprezidentka Hospodářské komory ČR, jež rovněž působí v oblasti úklidového průmyslu; dosud známá spoluprací s jinými stranami (jako nestranička neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny za Stranu soukromníků ČR a do Senátu za ODS). Zda se ale dvojkou opravdu stane, se teprve uvidí. „Měla by jí být, pokud to schválí předsednictvo,“ řekla Deníku Jermanová. Jasno zřejmě bude do konce června.

Putování krajem v sedle kola

Jedním z přímých protivníků Jermanové je Martin Kupka; místopředseda ODS a starosta obce Líbeznice na Praze-východ. Po posledních volbách – do koaličního zemětřesení v roce 2017 – rok působil na postu náměstka hejtmanky; na starosti měl oblast zdravotnictví. Na hejtmanství však působil i dávno předtím – jako tiskový mluvčí v éře historicky prvního hejtmana Petra Bendla rovněž z ODS (od té doby pak zastával třeba i post mluvčího vlády). Kupka je vášnivým cyklistou, a tak strana chystá na léto i kampaň spojenou s putováním na kolech.

Zda spolu s ním šlápne do pedálů i další známá tvář středočeské ODS, podnikatel a místostarosta Dobřichovic na Praze-západ Michael Pánek (který je coby krajský zastupitel vytrvalým kritikem zejména činnosti Správy a údržby silnic Středočeského kraje), se zřejmě uvidí v srpnu. Pánek, který před časem rovněž ohlašoval zájem o hejtmanskou kandidaturu, bude na stranické kandidátce na 14. místě. Deníku to řekl Lukáš Paclt z regionální kanceláře ODS.

Růžové gumáky, ne růžové brýle

Na hejtmanku kandiduje rovněž starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková, která je jedničkou společné kandidátní listiny STAN, KDU-ČSL a SNK-ED. Tahle spolupráce byla ohlášena na setkání s novináři v Poslanecké sněmovně již v polovině února. Pecková tam ukázala do kamer růžové holínky, jež si prý bere, když chodí odhalovat nedostatky v blátě staveb zadávaných městem – a prohlásila, že ve stejné obuvi a s totožným odhodláním hodlá vstoupit i do hejtmanské pracovny. Na předních pozicích společné kandidátky by měli figurovat také starosta Bezna na Mladoboleslavsku Zdeněk Volf za lidovce a za evropské demokraty Stanislav Boloňský – pedagog, publicista a fotograf.

Sociální demokraty, kteří jsou součástí nynější koalice, povede do voleb Robin Povšík, nyní náměstek ministryně práce a sociálních věcí i náměstek primátora Mladé Boleslavi. Na krajském úřadu už to zná z minulosti – býval náměstkem hejtmana v éře Davida Ratha (tehdy ČSSD); v té době měl na starosti oblast dopravy. Druhá příčka kandidátky ČSSD patří Anetě Heřmanové – současné radní kraje pro oblast sociálních věcí.

Někde jasno, jinde dolaďují

Středočeské komunisty vede do volebního boje Zdeněk Štefek, který je nyní předsedou výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch. V minulém volebním období, kdy byl hejtmanem Miloš Petera (ČSSD), byl krajským radním pro oblast kultury. Původní profesí však je Štefek počítačový technik. Jako číslo 2 nominovala KSČM Ivana Cinku; předsedu výboru pro dopravu.

Pirátskou jedničkou je ve středních Čechách jejich krajský předseda Jiří Snížek. Informatik, kterého z politického působení znají hlavně v Kolíně, se nepřehlédnutelně představil v celokrajském měřítku při pondělním zasedání krajského zastupitelstva, kdy využil možnosti občanů kraje na jednání vystoupit. Záhy to mezi ním a hejtmankou Jermanovou u předsednického mikrofonu zajiskřilo.

Lídrem TOP 09 je v kraji starosta Roztok u Prahy Jan Jakob. Deníku potvrdil, že strana jde do voleb společně s partnery. „Budeme kandidovat jako koalice Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení,“ konstatoval. Krajská místopředsedkyně Zelených Jana Krumpholcová, která je také zastupitelskou v Mladé Boleslavi, uvedla, že více bude moci uvést po sobotní krajské konferenci Zelených. „Tam bude potvrzeno i mé umístění – hodlám se ucházet o nejvyšší příčku za Zelené v koalici,“ konstatovala.

Strana Trikolóra sice v úterý představila pro krajské volby volnou spolupráci se Svobodnými, Soukromníky a Nezávislými – každá krajská organizace se však rozhoduje sama, zda do ní půjde. „Ve Středočeském kraji nepůjdeme cestou koaliční spolupráce se žádnou stranou,“ sdělil Deníku předseda krajské rady strany a lídr Antonín Fryč, podnikající v oblasti výroby modulárních staveb a ocelových hal. „Bude to pro nás obtížnější, ale věřím, že máme dostatek výborných kandidátů,“ konstatoval.

Vlastní kandidátku Svobodných ve středních Čechách potvrdil Deníku předseda jejich krajského sdružení (a trojka na kandidátní listině) Petr Zavadil. Lídrem bude programátor Luboš Zálom – místopředseda strany a městský zastupitel v Berouně; druhé místo patří pedagogovi VOŠ v Jílovém Marku Hejdukovi. Cílem je podle Zavadila dostat do krajského zastupitelstva slušné lidi, kteří mají zkušenosti z práce v zastupitelstvech měst a obcí, orientují se v problematice veřejných výdajů, mají přehled o tom, co lidi nejvíc pálí – a zasadí se o rozumné hospodaření kraje; bez mnohdy nesmyslných dotací a výdajů.

Samostatně bude ve Středočeském kraji kandidovat rovněž hnutí SPD. Lídrem jeho kandidátky bude Radek Rozvoral – poslanec a místostarosta obce Všechlapy na Nymbursku. Deníku to sdělil sám Rozvoral.

Poslední krajské volby ve středních Čechách



- V roce 2016 se krajských voleb zúčastnilo se dvacet subjektů, z nichž však sedm získalo podporu jen v řádu stovek hlasů



- K urnám přišlo přes 356 tisíc voličů, což představuje volební účast 34,76 procenta



- Do 65členného krajského zastupitelstva se dostali zástupci ANO (24,62 procenta; 16 mandátů), STAN (23,08 procenta; 15 mandátů), ČSSD (16,92 procenta, 11 mandátů), ODS (15,38 procenta; 10 mandátů), KSČM (12,31; 8 mandátů) a TOP 09 (7,69 procenta; 5 mandátů)



- První koalici po volbách vytvořili v roce 2016 zástupci ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši (tři odštěpenci z kandidátky TOP 09, kteří chtěli tuto koalici vytvořit proti vůli strany)



- Po roční spolupráci hnutí ANO vypovědělo partnerům koaliční smlouvu a na podzim 2017 vznikla nová koalice: ANO a ČSSD s podporou KSČM; dřívější koaliční partneři šli do opozice – a Nezávislí Středočeši se zčásti přiřadili ke STAN (2) a k ANO (1)



Zdroj: archiv Deníku