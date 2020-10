„Doufal jsem ve vítězství, ale že to bude o tolik, to jsem nečekal,“ prohlásil Kárník, který měl původně sledovat výsledky voleb v Praze. „Covid mi ale rozpustil volební štáb, takže jsem doma a gratuluje mi rodina, chodí esemesky a zprávy přes facebook,“ dodal vítěz.

Původně měl Pavel Kárník sledovat výsledky voleb v Praze. „Ale covid mi rozpustil volební štáb, takže jsem doma a gratuluje rodina, chodí esemesky, zprávy přes facebook apod.,“ popsal.

Co hodlá nyní udělat jako první? „Moje první cesta bude do vsi mého volebního obvodu, a to už v neděli. Zjistil jsem si, že tam mají úřední hodiny v neděli. Pojedu do Krychnova. V této obci měli výsledky prvního kola sečteny jako první a dostal jsem tam přes 30 procent. Už v té chvíli jsem si slíbil, že tam zajedu,“ prozradil Pavel Kárník.

Záhy podle svých slov začne plnit, co slíbil starostům, třeba senátorské dny v Čelákovicích. „Sejdu se se všemi protikandidáty, kteří mi vyjádřili podporu do druhého kola. Těším se setkání s Emilií Třískovou, od které se, myslím, dozvím hodně o tom, jak to v Senátu chodí. Budu členem klubu STAN, i když jako nestraník, o to snáze se mi do toho bude pronikat,“ dodal Kárník. řekl Pavel Kárník.