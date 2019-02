Do revírů na Mladoboleslavsku rybáři v letošním roce pustili 23 tun kaprů

Mladoboleslavsko - Češi jedí málo sladkovodních ryb! To jsou výsledky, které stabilně několik posledních let zaznívají z různých průzkumů a ostatně to potvrdil i předseda středočeského svazu rybářů Dušan Hýbner. Podle něj je roční spotřeba sladkovodních ryb nízká, pouze jeden a půl kilogramu na osobu a rok.

Středočeští rybáři při jednom z výlovů | Foto: Dušan Hýbner

Středočeští rybáři ale chtějí tuto nechvalně zavedenou „tradici" změnit, a tak i letos před Vánoci chystají populární výlovy. První už mají za sebou, a to v Dolních Přestavlkách u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Jak uvedl Dušan Hýbner, tento rybník letos ho lovili už podruhé, což je neobvyklé. Důvodem je fakt, že rybník musí zůstat přes zimu vypuštěný a na jaře se začne s revitalizací. „Na jaře jsme zde nasadili kapra o průměrné váze 0,4 kilogramu a teď jsme vylovili celkem 529 kilogramů kapra o průměrné váze 0,55 kilogramu," upřesnil Dušan Hýbner. Kapři nabírají pomalu, musí dorůst Jelikož jde o kusy s nízkou váhou, nepůjdou ještě do prodeje, ale musí dorůst. „Převážnou část vylovených ryb jsme nasadili do revíru Veselá. Část kaprů jsme navezli do revíru pro mládež v Hubálově," doplnil předseda středočeského svazu rybářů. I když je krmení dostatek a rybáři krmí intenzivně, ryby nabírají pomalu. Ideálně by teď měly mít o polovinu větší váhu. Ryb na Vánoce ale bude dost. Dušan Hýbner odhaduje, že středočeští rybáři do konce roku uskuteční kolem tří stovek výlovů. „Ve většině případů jde o menší chovné rybníky produkující násady do sportovních revírů. I tak jsou ale důležité, protože nám pomáhají získávat nedostatkové druhy ryb," řekl. Rybáři letos vyloví celkem 175 tun ryb V rámci místních organizací Středočeského územního svazu rybáři počítají s tím, že za celý letošní rok vyloví přibližně 175 tun ryb v hodnotě deseti milionů. Další cesta ryb ale záleží na tom, zda žily v malém či velkém rybníku. V prvním případě je přesazena v rámci rybářských firem a menší část jde na prodej k chovu. Zatímco padesát procent produkce z velkých rybníků míří na vánoční trh, zbývající polovina pak na export. Aby ale výlovy byly možné, musí rybáři ryby pravidelně nasazovat. Do středočeských a sportovních revírů letos přibylo celkem 486 tun ryb za 29 milionů korun. „Na Mladoboleslavsku se jednalo například o 23 tun kapra, přes 300 kilogramů lína, 250 kilogramů lipana, osm tisíc candátů či 680 kilogramů pstruhů," vyjmenoval Dušan Hýbner několik nejvíce zastoupených druhů ryb. Čtěte také: Komárovský rybník vydal podle odhadu dvacet tun ryb

Autor: Lucie Růžková