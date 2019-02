Po kolejích loni podle jeho slov cestovalo ze středních Čech do Prahy 170 tisíc lidí denně (alespoň v pracovních dnech). Petrtýl připomněl, že na financování krajem objednávané veřejné dopravy jde desetina všech výdajů kraje: „Na podporu hromadné dopravy máme v rozpočtu 2,7 miliardy korun.“

Velké množství finančních prostředků se však pode Petrtýlových slov daří směrovat nejen na podporu provozu vlaků a autobusů. Do dopravy jde i hodně finančních prostředků v rámci oprav silnic II. a III. třídy, které jsou v péči kraje (na rozdíl od dálnic a silnic I. třídy, o něž se stará stát). Nachystáno je skutečně značné množství oprav silnic a jejich mostů, ale i budování obchvatů, zdůraznil Petrtýl „V zásobníku projektů připravených pro financování z evropských fondů i národních zdrojů máme akce dohromady za 6,5 miliardy korun,“ uvedl.

Plánované masivní opravy silnic má podpořit přijetí dvoumiliardového úvěru určeného na takzvané předfinancování dotačních projektů – tedy na úhradu nákladů do doby, než budou vyplaceny dotační prostředky poskytované až dodatečně.



Nejvytíženější vlakové trasy na příjezdu do metropole:



- Praha – Úvaly (a dále do Peček a Kolína): 37 tisíc cestujících za den;

- Praha – Říčany (a dále do Benešova u Prahy): 34 tisíc cestujících za den;

- Praha – Černošice (a dále do Berouna): 27 tisíc cestujících za den;

- Praha – Zeleneč (a dále do Lysé nad Labem a Nymburka): 23 tisíc cestujících za den.



Zdroj: Ropid; Regionální organizátor Pražské integrované dopravy