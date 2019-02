Střední Čechy /FOTOGALERIE/ – Uniformy, které cizinci dobře znají z domova, se mají stát bičem schopným umravnit zahraniční dělníky, pokud se ve volném čase opíjejí či věnují jiným kratochvílím obtěžujícím okolí. Alespoň v Mladé Boleslavi.

Společné hlídky našich policistů s kolegy z Polska a ze Slovenska, které se ve městě automobilů na zkoušku objevovaly po dobu jednoho měsíce na podzim, se mají do ulic vrátit – a to dlouhodobě. Vyplývá to z memoranda o spolupráci při řešení problémů souvisejících se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách, které v úterý podepsali hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a ministr vnitra ČR Jan Hamáček (ČSSD).