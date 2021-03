Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), jež má ve správě dálnice a silnice I. třídy, plánuje, že ve Středočeském kraji bude letos upravovat vozovky na 70 kilometrech (do čehož nezapočítává finišující modernizaci dálnice D1). A v různém rozsahu se má pracovat i na dvou desítkách mostů.

Ve STC kraji již od počátku března pokračujeme v opravách započatých v loňském roce nebo zahajujeme opravy nové. Letos plánujeme opravit 70 km silnic a více jak 20 mostů v předpokl. hodnotě přes 3 miliardy Kč bez DPH. https://t.co/7gZ4UgYQea pic.twitter.com/sjADqHZCwh — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) March 16, 2021

Dálniční povrch i mosty

Právě na stavební ruch na D1 už jsou řidiči „zvyklí“ z minulých let – a hotovo by tam mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi, což spadá do nejvytíženějšího úseku silniční sítě v republice, mělo být do sklonku léta. Nově se rozjíždí pracovní ruch také na dálnicích v mladoboleslavském a berounském směru. Konkrétně na D10, kde oprava dálničního mostu u Staré Boleslavi již začala, a na D5, kde se kvůli rekonstrukci dvou mostů u Chrášťan, vlastně na samém pomezí Středočeského kraje a hlavního města, v rámci přípravných prací buduje přejezd středového dělicího pásu.

Velmi vytížené Příbramsko

Již nyní se čilý ruch rozběhl také na Příbramsku, a to na silnici I/19 mezi Březnicí a Mirovicemi už v jihočeském okrese Písek. Konkrétně je to v Počaplech, kde ještě v březnu bude zlikvidován starý most, aby na jeho místě mohl do konce roku vyrůst most nový. A právě příbramský okres je středočeským regionem, kde letos bude pracovníky ve výstražných vestách a jejich stroje možné potkávat nejčastěji. V příštím týdnu se pak rozběhne rekonstrukce velkého kruhového objezdu v Příbrami u Dolejší Obory, kde se mimo jiné stýkají silnice I/18 (od Sedlčan) a I/66 (od Milína a s napojením na páteřní severojižní směr I/4). A na I/4 také mají v dubnu pokračovat opravy mezi Milínem a Chrašticemi.

Na sil. I/19 v Počaplech budujeme provizorní komunikaci, abychom na ní převedli veškerý provoz a mohli začít demolici starého mostu. Po převedení na provizorium, zde bude kyvadlový provoz. Vozidla nad 12 tun budou vedena po značené objízdné trase.https://t.co/jzr4gkJmwS pic.twitter.com/YmqFggQSl8 — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) March 16, 2021

V pondělí 22.3. zahájíme opravu okružní křižovatky na sil. I/18 x I/66 u Dolejší Obory. 1. etapa je plánovaná do 22.4. a omezí provoz ve 2 jejich vnitřních JP. Provoz bude veden pouze pomocným jízdním pruhem šířky 3,5m na vnější straně křižovatky. https://t.co/z7IERWPXgQ pic.twitter.com/FAd3lpheKu — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) March 17, 2021

Rovněž v dubnu by se mělo pracovat na opěrné zdi komunikace na silnici I/9 v Tupadlech na Mělnicku nebo na dokončení nové okružní křižovatky Červené Vršky na silnici I/3 u Benešova. Začít mají stavby na průtahu Jesenicí na Rakovnicku, kde se jedná o silnici I/27, na Mělnicku na silnici I/16 od osady Vysoká Libeň po Mělnické Vtelno a nově se má začít opravovat na Kolínsku silnice I/38 v úseku Pňov-Předhradí až Nová Ves I. Na téže silnici I/38, avšak na Kutnohorsku, se na obchvatu obce Církvice pracovalo podle toho, jak počasí dovolilo, i v průběhu zimy – a nyní se už začíná skutečně naplno.

Práce na obchvatu Církvice na sil. I/38 probíhaly dle klimatických a technologických možností i během zimy. S blížícím se jarem nabírají na intenzitě. Probíhá např. hlubinné zakládání 2 mostů, skrývka zeminy, přeložka trakčního vedení železnice atd.https://t.co/HgTSPfB1UG pic.twitter.com/4LFGx33Six — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) March 18, 2021

Stavby na hranici Prahy

Z chystaných akcí na dálnicích ŘSD upozorňuje obzvlášť na ty, které přibrzdí dopravu při hranicích metropole. Jde o zamýšlené dokončení opravy asfaltobetonového povrchu Pražského okruhu neboli D0 mezi tunely Lochkov a Cholupice (Komořanským) ve směru jízdy k dálnici D1 čili na Modletice. A největší oprava letošního roku na území Středočeského kraje by měla začít na dálnici D8 u Prahy.