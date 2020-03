Zatímco velké čističky nepoznají zhola nic, ta nejmenší zařízení by mohla přijít k újmě. Jde o čistírny sloužící jednotlivým domům, případně jejich skupinám nebo penzionům, jež obvykle pracují na mechanicko-biologickém principu.

To, že by uživatelé domovních čistíren odpadních vod neměli ani v nynější době razantních opatření k omezení šíření nového typu koronaviru a předcházení nákaze zásadně měnit své návyky a přecházet na čisticí prostředky s razantnějším účinkem, potvrdila Deníku manažerka útvaru generálního ředitele Středočeských vodáren Lenka Kozlová. Ve firmě má na starosti mimo jiné právě oblast domovních čistíren.

Správná funkce v ohrožení

Uživatelé malých zařízení si v dobách mimo pandemii podle Kozlové dobře uvědomují, že k tomu, aby funkci zařízení neohrozili, musí k čistění používat tradiční prostředky, známé z časů babiček či prababiček: ocet, jádrové mýdlo, kyselinu citronovou. Žádnou chemii na bázi chloru. Pokud by si nyní chtěli pomoci k pevnějšímu zdraví razantnějšími přípravky a ve větším rozsahu uplatnili při úklidu například savo, hrozí poškození technologického zařízení čistírny a to, že budou vypouštět vodu vyčištěnou nedostatečně, nebo dokonce nevyčištěnou, upozornila. „Čistírna přestane plnit svoji funkci,“ uvedla Kozlová.

Týká se to však jen malých domovních čistíren a prostředků vylitých do odpadu či do záchodu – tedy typicky po vytírání, zdůraznila. Běžné dezinfikování domácnosti s používáním prostředků na ruce, otírání počítačové klávesnice či klik u dveří neznamená sebemenší problém. Už proto, že jde o přípravky bezoplachové.

Velká čistička nic nepozná

V případě kanalizace, na niž jsou napojeny velké bytové domy, celé čtvrtě, administrativní komplexy či průmyslové objekty, se však není čeho bát, i kdyby se na jednotně načasované a razantně provedené úklidové akci domluvilo široké okolí. Jednak se jedná o malé koncentrace, dokonce nižší, než se používá při údržbě vody v bazénech, jednak pro velké čistírny odpadních vod nejde o problém. „Potvrdil mi to i náš technolog: na technologii to nemá vliv – a ta si s tím dokáže poradit,“ uvedla Kozlová.

Přikyvuje i technolog Vodovodů a kanalizací Beroun Jan Soukup. „Vytírání? To jsou tak malé koncentrace, že to čistírna ani nepozná,“ řekl Deníku. A jiná dezinfekce se pak podle něj do odpadu ani nedostane. „Když se na ruce použije ta správná, na bázi alkoholu, ten se odpaří – a když se pak ruce myjí, už jsou suché,“ poznamenal.

Domovní čistírny odpadních vod

- Používají se především tam, kde nelze objekt napojit na běžnou kanalizační síť

- Moderní zařízení pracují s takovou účinností, že vyčištěnou vodu lze vsakovat do podloží, použít k zalévání trávníků či okrasných dřevin nebo vypouštět do vodního toku

- Odpadní voda je čištěna biologickým působením mikroorganismů (bakterií); často v kombinaci s mechanickými vlivy – a to zpravidla v části neprovzdušňované i provzdušňované, přičemž každá etapa má svou konkrétní funkci

- Vlastnímu vypouštění vyčištěné vody ještě předchází její oddělení od aktivovaného kalu, který je dále využíván pro proces čištění