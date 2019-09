/FOTOGALERIE/ Na 250 dětí se v pondělí 16. září stalo hosty středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta již tradičně pozvala děti ze 13 dětských domovů, aby se přijely vyřádit v čestlickém akvaparku Aquapalace Praha.

Děti z dětských domovů si užily i cákání v kosmu. | Foto: KÚ Středočeského kraje

Děti, které v Čestlicích přivítal radní Martin Herman (ANO), v Čestlicích nečekaly jen vodní radovánky či zhlédnutí připravených vystoupení, stejně jako množství nachystaných dobrot. To vše mnozí z pondělních návštěvníků znají už z minulých setkání. Tentokrát však nechyběla také novinka: přenos do zcela jiných sfér prostřednictvím virtuální reality na tobogánu – i tam lze totiž používat speciální brýle nabízející jiné světy, jejichž použití navíc klouzání ve vodě dává zcela nový rozměr prožitku. Možnost „cestovat“ takto do vesmíru či navštívit bájný nebeský chrám se setkala s velkým zájmem.