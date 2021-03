Takové podněty v pondělí, kdy tento „lockdown“ začal platit, přicházely jeden za druhým. Upozornila na to hejtmanka Petra Pecková, jež o víkendu nabídla na facebooku souhrn významných událostí či momentů, jež uplynulý týden přinesl v boji s koronavirem ve Středočeském kraji.

Podnětů, aby se Praha-západ a Praha-východ braly s Prahou za jeden „okres“, přišly prostřednictvím krajské infolinky i e-mailem desítky, připomněla hejtmanka. Dorazila ale i další upozornění. „Řešili jsme na infolince 800 710 710 individuální požadavky, některé oprávněné: jako že třeba Tuklaty jsou v okrese Kolín, ale poštou spadají pod Úvaly – a ty jsou už na Praze východ,“ konstatovala Pecková. S poznámkou, že představitelé kraje se nakonec rozhodli, že žádat ministerstvo vnitra o výjimku nebudou. „Po analýze situace, konzultaci s odborníky a policií,“ upřesnila.

V souvislosti s kontrolami dodržování omezení také upozornila na sdělení ředitele středočeské policie Václava Kučery, že lidé se k policistům chovají slušně. „Ujistil, že problémy nikde nezaznamenali, chválil Středočechy, že jsou až na výjimky opravdu rozumní a svůj hněv si na policisty nevylévají,“ tlumočila Pecková jeho slova. „Tak myslím, že to společně vydržíme – a děkuji vám za trpělivost,“ uvedla na sociální síti.

Co přinesl středním Čechám uplynulý týden



- Od středy středočeské nemocnice vyhlašovaly stav hromadného postižení osob: Benešov, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná hora, Mělník, Rakovník, Příbram, Nymburk, deklaratorně i Čáslav. Kapacity, které postupně neustále navyšovaly (v předchozím týdnu o 30 procent) už nestačily. Chybí další lůžka a personál.



- Okamžitě se začalo pracovat na další reprofilaci lůžek, pacienti z LDN v Mladé Boleslavi se převezli do Mnichova Hradiště – a v pátek tak bylo v mladoboleslavské nemocnici připraveno dalších 51 lůžek. Nymburk v rámci reorganizace vytvoří 12 dalších lůžek, domluvena je spolupráce s Lázněmi Poděbrady, které se postarají o 10 pacientů z interního oddělení (a v nejhorším scénáři ještě o dalších 20 z LDN).



- Podařilo se domluvit s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou postupy v souvislosti s převozy pacientů z nemocnic do lázeňského zařízení. Péče a nastavené úhrady i diagnózy jsou zcela rozdílné. Poděkování zaslouží všichni za to, že řešili nejdříve pacienty a nemysleli na „papíry“; ty přišly na řadu až následně.



- Kraj kontaktoval Český červený kříž a společnost Letokruh, které mají v databázích vyškolené dobrovolníky. Spolupracuje s Armádou ČR.



- Vznikl dopis lékařům a střednímu zdravotnickému personálu z ambulancí a pracovišť jednodenní chirurgie s prosbou o pomoc. Odbor zdravotnictví krajského úřadu vhodné lékaře obvolává, kontaktuje ty, kteří nabízejí svou pomoc.



- Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí a členy krizového štábu bylo rozhodnuto testovat děti v předurčených školách a školkách. Ty jsou určeny pro děti od 2 do 10 let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, sociálních služeb a jiných určených profesí. Je to 87 škol a 800 dětí, které se budou testovat „cucacími“ PCR testy; rodiče musí udělit souhlas. Hradit testování bude Středočeský kraj, což už na mimořádném zasedání schválila rada kraje.



- Testování jede na maximum. Totální nápor v situaci, kdy jsou třeba zdravotníci v nemocnicích, způsobilo prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka, že se zaměstnanci firem mají chodit testovat na odběrná místa. Termíny jsou zaplněné, není kde moc brát zdravotníky. Problém bude kraj řešit snahou o získání studentů medicíny.



- Očkování jede naplno. Naočkováno je 83 tisíc občanů, očkuje se na 19 místech, velkokapacitní místa jsou v Benešově, Brandýse nad Labem, Berouně, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Nymburce, Čáslavi, Slaném. Nové očkovací místo v Říčanech jelo poprvé s kapacitou 300 očkovaných denně; navýšit ještě může na dvojnásobek. Skvěle si vede i nově otevřené očkovací místo v Sedlčanech.



- Do očkování se zapojí 330 praktických lékařů (z celkem 575 registrovaných), mezi něž byla v uplynulém týdnu rozdělena celá dodávka vakcíny AstraZeneca, kterou kraj obdržel: 6100 dávek (původně ohlášené množství 6,9 tisíce bylo o 800 kráceno).



Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková