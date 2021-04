Počty nových případů viditelně klesají i ve středních Čechách. Ukazuje to statistika zveřejněná na webu krajské hygienické stanice. V pátek informovala o rovných 500 nově zaznamenaných případech nákazy za poslední den. Plyne z ní dále, že žádný středočeský okres nyní nezaznamenává denní přírůstky v řádu stovek; všude jde o desítky. Nejvíce jich je na Mladoboleslavsku (64), Praze-východ (62) a Kladensku (58); naopak nejméně na Kutnohorsku (18), Mělnicku s Nymburskem (po 30) a na Kolínsku (31).

Podobu publikovaných statistických dat krajská hygienická stanice v polovině pracovního týdne změnila. Nyní už neinformuje o celkových počtech aktuálně nemocných a nezveřejňuje ani srovnání okresů podle nemocnosti přepočtené na sto tisíc obyvatel. Naopak čerstvě přináší údaje o očkování – a nový je také graf vývoje incidence (počtu nových případů) v kraji za posledních 11 dnů. Mluvčí krajské hygieny Dana Šalamunová Deníku vysvětlila, že se hygienici sjednotili s daty Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která zveřejňuje web ministerstva zdravotnictví. „Průkaznější informace o vývoji onemocnění nabízejí údaje o přírůstcích,“ konstatovala Šalamunová.

Statistiky krajské hygieny nadále nabízejí údaje o počtu uzdravených od počátku sledování vývoje pandemie na počátku loňského března – 202 070 – a o počtu úmrtí spojovaných s koronavirem: 3124. O tom, že čísla postihující počty uzdravených mohou být scestná, nicméně v lednu hovořila středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Netajila se tehdy překvapením, když se při jednání krizového štábu dozvěděla právě od krajské hygienické stanice, že do kolonky „uzdravení“ se každý nakažený automaticky přesouvá po 20 dnech od prvního pozitivního testu – bez ohledu na aktuální zdravotní stav; i pokud zrovna bojuje o život v nemocnici, napojený na umělou plicní ventilaci. V té souvislosti hejtmanka připomněla, že pokud se člověk dostane kvůli koronaviru do nemocnice, bývá to zpravidla desátý až dvanáctý den po prokázání nákazy – a v případě vážného průběhu onemocnění se jeho hospitalizace s napojením na přístroje může protáhnout i na několik týdnů. „Podle statistik jsou přitom tito lidé považováni za uzdravené,“ podivovala se hejtmanka již 22. ledna.

Počet nových případů covid-19 za 24 hodin

- Mladoboleslavsko: 64

- Praha-východ: 62

- Kladensko: 58

- Benešovsko: 54

- Příbramsko: 47

- Praha-západ: 36

- Berounsko: 35

- Rakovnicko: 35

- Kolínsko: 31

- Mělnicko: 30

- Nymbursko: 30

- Kutnohorsko: 18



Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje k 9. 4. 2021