Přímo v pátek bude Den Země slavit Ekocentrum Huslík u Poděbrad, které od 13 do 17 hodin zve rodiče s dětmi. Čekají na ně Zaploťáci – poťouchlíci žijící někde za ploty lidských obydlí. Seznámit se s nimi bude možné v interaktivní hře v okolí Huslíku, kde si lze projít i nové naučné stezky – a dá se toho podniknout i mnohem víc. Třeba si půjčit badatelské batohy, případně uspořádat piknik.

Dům Natura v centru Příbrami – v Plzeňské ulici u náměstí T. G. Masaryka – hlásí, že „na svatého Jiří vylézají hadi, štíři“ nejen v souvislosti se sobotou, kdy zve od 11 do 16 hodin veřejnost, ale i k pátku a pak k pondělku, kdy pořádá akce pro školy. Mimo jiné chystá komentované prohlídky znovuotevřené expozice obojživelníků a plazů České republiky a venkovní workshop se starými řemesly; předem rezervovaní zájemci si mohou vyzkoušet i zdobení perníčků.

V sobotu odpoledne Český svaz ochránců přírody poprvé pro zájemce otevře celý areál záchranné stanice ve Vlašimi. Návštěvníkům doporučuje procházku – přijít podél řeky Blanice po modré turistické značce (do Měsíčního údolí). Otevřeno bude od 13 do 16 hodin, přičemž ve 13:30 a 14:30 se chystají komentované prohlídky. Provozovatelé dále slibují hry pro celou rodinu i zajištěné občerstvení.

? Rádi bychom vás co nejsrdečněji pozvali do Vestce u Prahy, kde se uskuteční 23.4.2022 od 10 hodin sázení Aleje prince Philipa a vyvrcholí tak oslavy 100 let od jeho narození. ?