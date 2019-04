Čtyři středočeské okresy potrápí vichr po dva dny

Střední Čechy – Benešovsko, Kolínsko, Kutnohorsko a Nymbursko. To jsou středočeské oblasti, kde to může pěkně fičet. Varování meteorologů před silným větrem se jich týká od středeční desáté dopolední až do čtvrtečního večera; do 19. hodiny. Výstraha souvisí s přílivem teplého vzduchu od jihu, který k nám bude proudit po přední straně oblasti nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Autor: Milan Holakovský