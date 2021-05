Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru už dostala jedna třetina obyvatel Středočeského kraje, u nichž se s očkováním počítá. Ukázaly to ve čtvrtek 29. dubna dostupné statistické údaje z předchozího dne.

Očkování seniorů 80+ proti onemocnění Covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Středočechů, kteří už dostali alespoň jednu dávku očkovací látky – ať už „doma“, nebo v sousedních krajích (a to ponejvíce v Praze; šlo o více než pětinu všech očkování) – je podle těchto údajů 255 098. A jestliže se za cíl považuje naočkovat v kraji 70 procent populace ve věku nad 18 let, do očkování se z nich zapojilo již 33,45 procenta.