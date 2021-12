Z letu s covidovým omikronem je pozitivní jeden Středočech

Rozruch kolem ženy z Liberecka, jež se vrátila z ciziny s koronavirovou nákazou a následně bylo prokázáno, že se jedná o nyní nově obávanou variantu omikron, dolehl i do jiných regionů. Středočeští hygienici trasovali 15 obyvatel kraje, kteří se s ní dostali do kontaktu. Z nich zatím testy potvrdily pozitivitu u jednoho. Sekvenování, které určí konkrétní variantu, ještě není hotové. Není však příliš pravděpodobné, že by se by se měl objevit další případ omikronu. Na rozdíl od zmiňované Liberečanky tento pozitivně testovaný vůbec nebyl v Africe.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Velkým tématem se stal omikron v České republice v pondělí, kdy jeho výskyt potvrdila liberecká nemocnice. Tato varianta koronaviru, jež je označována jako nová, se potvrdila u ženy z Liberce, podle informací médií 60leté pacientky s očkováním dokončeným druhou dávkou vakcíny podanou v červnu, jež se vrátila z Afriky. Podle dostupných informací byla v Namibii, kde se zúčastnila fotografické expedice. Společně s dalšími čtyřmi lidmi z Prahy, Středočechem a obyvateli Olomouckého kraje; celkem osmi lidmi. U nich se nákaza neprojevila, avšak podle slov ministra vnitra v demisi Jana Hamáčka (ČSSD) informujícího o jednání krizového štábu i tak skončili v izolaci. Pak se vracela přes Jihoafrickou republiku a emirát Dubaj. Po přistání na letišti v Praze jela domů autem; se Středočechy se tedy na našem území nesetkala. Vytíženost a únava: Pandemie koronaviru opět doléhá také na zdravotníky Zmiňovaných 15 vytrasovaných obyvatel kraje jsou lidé, kteří se s ní dostali dostali do kontaktu v cizině. Přímo v Namibii byl společně s ní jeden Středočech, jemuž však koronavirový test vyšel negativně, řekla Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienická stanice. Většina z 15 prověřovaných obyvatel středních Čech se s touto Liberečankou setkala až v letadle z Dubaje. Jde o lidi z různých koutů kraje, kteří nemají těsnější společné vazby jako třeba sepětí místem bydliště nebo účastí na stejném zájezdu. „Byť samozřejmě někteří k sobě blízko mají; jsou tam i manželské páry,“ upřesnila Deníku Šalamunová. Online reportáž Jediný případ pozitivity Výsledky covidových testů všech 15 obyvatel kraje vytrasovaných jako možné kontakty libereckého omikronu ještě hygienici neznají kompletně všechny, nicméně ve chvíli, kdy se čekalo už jen na poslední, byl znám jediný případ pozitivity. „Jde o osobou, která vůbec nebyla v Africe; jen v Dubaji. Ale v letadle byli pohromadě,“ uvedla Šalamunová. Nepředpokládá se tedy, že by prokázání nového omikronu bylo zrovna pravděpodobné. Nicméně: na výsledky sekvenování, z čehož vzejdou poznatky o konkrétní variantě, zatím hygienici čekají. A vedle izolace zavedli i přísná karanténní opatření. Podobné trasování kontaktů liberecké pacientky je aktuální i v dalších krajích. Jen v Libereckém kraji se týká dalších sedmi lidí z letadla na trase Dubaj–Praha. Zapojili se také mimo jiné hygienici v hlavním městě.