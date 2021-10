Vaše šance na zvolení byly veliké. Přesto, jaké byly vaše první pocity, když jste se dozvěděla, že budete poslankyní?

Moje pocity byly velmi smíšené. Na jednu stranu jsem cítila radost a vděk. Opravdu si vážím všech preferenčních hlasů, které jsem dostala, bylo jich přes deset tisíc. Na druhou stranu jsem byla smutná z toho, že se nás Pirátů dostalo tak málo. Do posledních chvil sčítání nebyl ani můj mandát vůbec jistý.

Co říkáte výsledkům voleb?

Výsledek voleb beru jako vítězství demokracie nad oligarchy a extrémisty a za to jsem velmi ráda. Zároveň mě ale mrzí, že za Piráty nebylo zvoleno víc kandidátů. Jen z Kutné Hory jsme na čelních pozicích kandidovali dva. Myslím si, že je to důsledek velké dezinformační kampaně, která byla proti nám namířená a které jsme několik měsíců museli čelit.

Mrzí vás, že lidé volili tak málo Piráty? Překvapilo vás to?

Nemyslím, že by lidé málo volili Piráty. Naši voliči ale nejsou tolik zvyklí pirátské kandidáty kroužkovat, mnoho hlasů bylo odevzdáno bez preferenčních hlasů.

Budete patřit k nejmladším poslancům. Máte z toho obavy?

Obavy nemám. Beru to s respektem a pokorou, ale jsem si jistá, že práci poslance se musí naučit každý nově zvolený kandidát bez ohledu na věk. Navíc jsem ráda, že i mladí lidé budou mít mezi zákonodárci své zastoupení.

Kdo vám bude ve sněmovně takříkajíc nejbližší?

Krom Pirátů určitě také kolegyně a kolegové ze STAN.

Klára Kocmanová (28 let) pochází z Kutné Hory, kde odmaturovala na církevním gymnáziu. Dlouhodobě se věnuje tématům sociální politiky. Dříve pracovala na Krajském úřadě Středočeského kraje, poté jako provozní čokoládovny v centru Prahy a jako koordinátorka středočeských Pirátů. Podílela se na úspěchu ve volbách první pirátské senátorky Adély Šípové, s ní pak odešla pracovat do Senátu Parlamentu České republiky jako její asistentka.

V čem podle vás tkví ten relativní neúspěch Pirátů?

Jak jsem uvedla, vysvětluji si to velkou dezinformační kampaní. Když jsme na jaře vedli v předvolebních průzkumech, stali jsme v tu chvíli hlavním terčem lží a dezinformací, kterým bohužel mnoho lidí uvěřilo. Každý den, když jsme se potkávala s lidmi v ulicích, tak jsem nějaké vyvracela. Častokrát se mi to povedlo, ale ten rozsah byl moc velký a způsobilo to značnou nedůvěru. Když se k tomu přidaly výzvy různých iniciativ ke kroužkování, mnoho lidí se rozhodlo kroužkovat kandidáty Starostů, protože k nim tu nedůvěru nejspíš necítili.

Už se objevily komentáře, že by měl předseda Pirátů odstoupit. Co vy na to?

Myslím, že to není vina Ivana Bartoše. Je to schopný lídr a čestný člověk. Vedl celou koalici, která dostala kolem 840 tisíc hlasů celkem a to rozhodně není málo. Navíc nás v lednu čeká volba nového předsednictva strany, takže nemyslím, že by měl v tuto chvíli odstupovat.

Jakým tématům se budete ve sněmovně hlavně věnovat?

Zejména sociální politice a ochraně přírody.

Jak hodnotíte situaci kolem prezidenta Zemana a neochotu Hradu komunikovat otevřeně o jeho zdravotním stavu?

Myslím, že máme právo vědět, v jakém zdravotním stavu se prezident naší země nachází. Neochota Hradu o tom hovořit se mi zdá podivná a nedůstojná.