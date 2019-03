Své představy o možnostech zavádění nových technologií a jejich využívání ke zmodernizování obcí i okolních vesnic na ní přibližují nejenom zástupci stejnojmenné pracovní skupiny, ale i lidé z ministerstev zemědělství či pro místní rozvoj nebo Mendelovy univerzity v Brně.

Hlavním tématem přitom nejsou jednotlivé konkrétní projekty, ale výsledný celek. Z valné části lze říci: venkov frčící na internetu. Rychlé připojení má sloužit nejen k zábavě, ale také zajišťovat práci, vzdělávání – a vstoupit i do takových oblastí, kde si to dnes dovedou představit jen vizionáři s velkou představivostí. „Zdravotnictví, sociální služby – i třeba bezpečnost,“připomněl v úvodu akce krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Nebude to znamenat jen zajištění přístupu k novým technologiím co největšímu počtu lidí, ale také je třeba naučit občany využívat jejich možností, upozornil předseda krajské sítě místních akčních skupin Miloslav Oliva. „Chytrý venkov musí umět vybalancovat sociální, ekonomickou a environmentální oblast a myslet na jeho udržitelnost. Na druhou stranu pojďme venkovu pomoci, aby se navrátil ke svým kořenům a získal zpět svoji částečně ztracenou moudrost,“ zdůraznil Oliva.

Jisté je, že přiblížit tyhle myšlenky veřejnosti bude ještě třeba mnohem názorněji. Dá se to říci třeba takhle: venkov se má naučit nabídnout svým obyvatelům to, co poskytují města – přičemž tahle výhoda musí překračovat hranice obcí. Pro inspiraci lze nahlédnout třeba do severských zemí. Do Skandinávie.

Výkonný ředitel Národní sítě místních akčních skupin Petr Čáp nabízí další postřeh: drony. Jak by tyhle malé bezpilotní létající stroje mohly změnit podobu venkovského života? „Již nyní na některých místech v zahraniční pomáhají malým podnikatelům dostat zboží na trhy do větších měst – a to mi přijde skvělé,“ uvedl Čáp.

Při přenášení podobné inspirace do středních Čech mohou právě místní akční skupiny (MAS) sehrát významnou roli. Sdružují aktivní lidi z regionu od zástupců veřejné správy přes podnikatele až třeba po neziskovky a spolky, přičemž klíčovým slovem v jejich práci není výraz „politika“, ale „rozvoj“. K naplnění těchto představ slouží rozmanité projekty, na jejichž uskutečnění se MASky snaží shánět i dotační peníze. Dosud byly aktivní zvláště v oblasti podpory turistického ruchu, ale třeba také v souvislosti s ekologickými nebo zemědělskými projekty.

