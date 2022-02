Pomoc Ukrajině v regionech: Český červený kříž se chce domluvit na postupu

Jak za nynější situace nejlépe pomoci lidem na Ukrajině, sužované válečným konfliktem – a co by mohli zajistit lidé v regionech? To je otázka, na niž v současnosti hledá odpověď vedení Českého červeného kříže (ČČK) společně se zástupci jednotlivých oblastních spolků. Deníku to ve čtvrtek potvrdil Michal Tasch; ředitel kolínského oblastního spolku ČČK, který je pověřeným spolkem pro Středočeský kraj. „Zatím se řeší, jaký bude postup – a co bude potřeba,“ řekl Tasch Deníku.

Ředitel Oblastního spolku Kolín Českého červeného kříže Michal Tasch. | Foto: Deník/Michal Bílek

Odkázal současně na informace z ústředí, podle nichž ČČK poskytuje Ukrajině humanitární pomoc určenou nemocným a raněným už od roku 2014: Ukrajinský červený kříž převzal již 14 zásilek pomoci. Ta už v uplynulých letech pomáhala zejména v práci mobilních zdravotnických týmů, nahrazujících v některých regionech zhroucený standardní systém poskytování zdravotní péče – a podle slov prezidenta ČČK Marka Jukla poskytujících pomoc všem potřebným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou nebo jinou. Pomoc je financována z finanční sbírky v rámci Fondu humanity ČČK za podpory od ministerstva zahraničních věcí. Rozběhly se přípravy další fáze – ČČK opět chystá automobily využívané jako mobilní ambulance a k převozům nemocných, zdravotnické stany, nosítka, chirurgické sety i další materiál. Současně se však objevuje potřeba reagovat na překotný vývoj, který od čtvrtečních časných ranních hodin šokuje větší část planety. Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. O letiště u Kyjeva probíhá tuhý boj S plány na organizování konkrétní pomoci v rámci větších organizací, do jejichž činnosti se lidé zapojují ve volném čase, jsou organizace ČČK ve středních Čechách podle zjištění Deníku asi nejdál. Třeba skaut Golem z Příbrami, předseda krajské rady Junáka Stanislav Vojíř, Deníku ve čtvrtek řekl, že v rámci organizace se zatím konkrétní kroky nechystají – a skauti zřejmě nebudou nic podnikat ještě ani v pátek. „Na centrální úrovni se řeší, jak se k tomu postavit. Podle stanov jsme organizace apolitická – ale jde přece o rozpoutání válečného konfliktu,“ poznamenal Vojíř. Přípravy konkrétních aktivit Deník ve čtvrtek nezaznamenal třeba ani u dobrovolných hasičů. Také v rámci pravoslavných církevních obcí ve středních Čechách, jejichž věřící mají na východ od naší republiky příbuzné, Deník ve čtvrtek nepostřehl rozsáhlejší aktivity v humanitárním směru. Duchovní správce mladoboleslavské obce Ivan Machanec vysvětlil, že postupovat se bude podle pokynů vladyky. „Nemůžeme dělat, co chceme; máme upravlenie,“ řekl Deníku. Co lze na Ukrajině očekávat, si netroufá odhadovat: „Budeme vidět, jak se situace vyvine. Reagovat na aktuální dění se chystají třeba některé firmy: zvažují, že by svým zaměstnancům z Ukrajiny mohly nabídnout pomoc pro pro příslušníky jejich rodin.