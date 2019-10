/FOTOGALERIE/ Cyklodoprava je v poslední době často skloňovaným pojmem. Městům a dopravě by se ulevilo, kdyby lidé cestovali jinými dopravními prostředky než auty. Politici i odborníci se v tomto ohledu ale shodují v jednom: aby k takovému posunu došlo, je nutné připravit odpovídající podmínky.

Z výstavby parkoviště typu B+R u nádraží v Českém Brodě. | Foto: archiv města

Aby lidé využívali třeba jízdní kola a vlaky, budou muset mít místo, kde kolo bezpečně zaparkovat, než přesednou do vlaku. A právě v tom má pomoci nové Bike and Ride parkoviště, které má do konce listopadu být hotové v Českém Brodě u nádraží.