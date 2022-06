Z kraje prázdnin si ostražitost cestujících vyžádají také změny na železnici, jež však nesouvisejí se zavedením letního provozu. Výluka kvůli opravám trati z Prahy přes Beroun na Plzeň poznamená provoz rychlíků linky R17, jež mezi Berounem a Prahou budou v denních hodinách nahrazovat autobusy, a částečně i příměstských vlaků s označením S7. Omezení zde mají být aktuální do soboty 16. července.

Trvalé změny příměstské dopravy

S počátkem července se uplatní rovněž změny trvalého rázu, jejichž platnost není časově omezena. Některé jsou spíš „kosmetické“, když se mění názvy několika zastávek autobusů i pražských tramvají, jiné představují razantnější zásahy do jízdních řádů. Větších úprav se dočkají zejména autobusové linky v okolí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi na Praze-východ a Milovic na Nymbursku. Tam je zásadní změnou nová linka 430 z Lysé nad Labem přes Milovice a Boží Dar na Lipník, která současně nahrazuje zkrácenou linku 436 a část spojů linky 432.

Čas na dohodu o veřejné dopravě brzy vyprší. Hrozí rušení spojů

Složitější jsou změny na Praze-východ. Mimo jiné se linka 367 zkracuje o úsek mezi autobusovým a vlakovým nádražím ve Staré Boleslavi; naopak se o tento úsek prodlužuje většina spojů na lince 375. Do Staré Boleslavi už nebudou pokračovat z Brandýsa linky 477 či 657. O úsek z Kostelce nad Labem do Brandýsa se zkrátí linky 471 a 472, jež zde nahradí linka 478: ta tam bude prodloužena; novinkou v jejím případě je i to, že ve Staré Boleslavi mezi autobusovým a vlakovým nádražím pojede pouze v pracovních dnech, a to jen v době od rána do časného odpoledne. Linky 667 a 670 také budou ve Staré Boleslavi nově stavět v zastávce Na Panském. Autobusů s číslem 670 se také týká zavedení víkendového provozu v trase Stará Boleslav–Mečeříž.

Výrazně se také má zlepšit doprava do akvaparku v Čestlicích na Praze-východ, když linka 385 bude celotýdenně posílena na interval 30 minut – a to zavedením posilových expresních spojů od stanice metra na pražském Opatově k čestlickému areálu vodních radovánek jedoucích přímo; bez zajížďky do Průhonic. Přispívat na ně bude provozovatel akvaparku, přičemž tyto posilové spoje nahradí dosavadní Aquabus.

Změnu jízdních řádů plánovaných na prosinec je nejvyšší čas připomínkovat nyní

Dochází také k rozšíření sobotního večerního provozu linky 406 z Prahy do Vlašimi pro odvoz návštěvníků akvaparku. Ten podle slov své generální slov ředitelky Vladany Horákové během léta očekává přes 300 tisíc návštěvníků. Nově také bude zavedena pravidelná linková doprava do logistického centra v Úžicích na Mělnicku: na lince 663 od nádraží v Kralupech nad Vltavou (na trase na Odolenou Vodu a Újezdec) k logistickému centru jde o nové spoje a celotýdenní provoz.

Změny zastávek v dopravním systému PID

- Dymokury, Svídnice, u trati: nová zastávka ve směru Poděbrady/Křinec pro linky 538, 542 (na znamení)

- Dymokury, Na Drážce: nová zastávka pro linku 542 (na znamení)

- Holešovická tržnice: nový název pro zastávku Pražská tržnice

- Městský archiv Chodovec: nový název pro zastávku Městský archiv

- Milovice, průmyslová zóna: nová zastávka pro linku 434 (na znamení)

- Stochovská: nový název pro zastávku Drnovská

- Strossmayerovo náměstí: přesunutí zastávky pro linku 156 před tramvajovou křižovatku

- Střezimíř, žel. muzeum: nový název pro zastávku Střezimíř, žel. st.

- Střezimíř, žel. zast. rozc.: nová zastávka pro linku 451 (stálá)

- Úžice, Logistické centrum: nová zastávka pro linku 663 (stálá)

- Vinice Dolní Počernice: nový název pro zastávku Bezděkovská

- Vinice Hrdlořezy: nový název pro zastávku Mezitraťová

Zdroj: Ropid; změny platné k 1. 7. 2022