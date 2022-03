Upravené tarify PID i SID platné od počátku dubna, schválené na pondělním zasedání krajských zastupitelů, odrážejí snížení slev poskytovaných státem. Dosavadní sleva ve výši 75 procent se ve většině případů změní na 50 procent. Za poloviční jízdné budou od pátku cestovat děti a mladí lidé ve věkovém intervalu 6–18 let, studenti od 18 do 26 let i pasažéři ve věku od 65 let výš. Sleva ve výši 75 procent zůstává držitelům průkazů ZTP a ZTP/P – ti však přijdou o možnost svézt se v autobusech Pražské integrované dopravy bezplatně. Na tom, že cestující kategorie ZTP/P doprovázejí jejich průvodci zdarma, se nic nemění. Přeprava dětí do věku pěti let nadále zůstává bezplatná – zmizí však omezení, že se to vztahuje jen na jedno dítě v doprovodu starší osoby.