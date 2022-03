Od 1. dubna čili již od pátku omezí provozní dobu registrační centra pro běžence fungující v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Stále platí, že budou otevřena po sedm dní v týdnu – už však nikoli nepřetržitě; po 24 hodin denně. Nově budou fungovat od sedmé ranní vždy do 21.00.

Na úplně zamčené dveře ale příchozí nenarazí ani mimo tuto dobu, plyne ze středečních informací mluvčího kraje Davida Šímy. Mimo úřední dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém přístřeší, aby následně mohli projít odbavením v době, kdy bude otevřeno. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) připomněla, že hlavním úkolem je nyní zvládnout administrativu kolem ubytování uprchlíků. „Od pondělí fungují na krajském úřadě dva týmy, které kontaktují komerční ubytovatele a připravují podklady, aby s nimi mohly být uzavřeny smlouvy,“ poznamenala.

Stěhování v Příbrami i v Praze

Novinkou je také změna působiště KACPU v Příbrami. To se během čtvrtečního večera a noci na pátek přesune z kulturního domu do bývalé budovy rudných dolů na adrese náměstí T. G. Masaryka 121. Tam bude k registraci běženců sloužit jednací sál městských zastupitelů; nyní už stačí menší prostory. Zastupitelstvo může dočasně zasedat v kulturáku, kam se však především budou moci vrátit naplánované akce.

Starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO) připomněl, že stěhování je nutné: dlouhodobě plánované kulturní akce nepočkají. „Po dvouleté pauze v oblasti kultury není možné rušit další nasmlouvané a někdy i několikrát překládané akce. Kulturní dům bude opět plný kultury a od dubna budou v estrádním sále probíhat všechny naplánované akce,“ uvedl starosta. Přičemž nabízí ochutnávku: hned 2. dubna vystoupí Horkýže Slíže a na 9. dubna se chystají Velikonoce v Divadle: akce, která má nahradit neuskutečněné Vánoce v Divadle.

Stěhování z podobných důvodů čeká také KACPU v metropoli, které kraj v Kongresovém centru Praha provozuje společně s hlavním městem. Do 14. dubna se přestěhuje do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech, které zdarma zapůjčila developerská společnost Central Group. I v Praze už stačí menší prostory – a rovněž zde se zkrátí provozní doba (rovněž mezi 7.00 a 21.00; pak se počítá s tím, že ještě do půlnoci bude pokračovat vyřizování záležitostí již přítomných uprchlíků). A také zde v době, kdy bude zavřeno, má být možné přečkat noc v nouzovém přístřeší.

V kraji přibylo 36 tisíc lidí

„Aktuálně bylo vydáno v Česku přes 245 tisíc speciálních víz pro uprchlíky z Ukrajiny; celkem 35 837 z nich má adresu pobytu ve Středočeském kraji,“ připomněl mluvčí Šíma aktuální informace z jednání krajského krizového štábu.