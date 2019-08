Fanouškům vína se blíží velký svátek: brzy budou burčáky. Vinaři ale předpovídají, že to ještě nějaký čas bude trvat: zhruba dva týdny.

Myslí si to například Stanislav Rudolfský, zakladatel Vinných sklepů Kutná Hora a předseda Cechu českých vinařů. „Myslím, že by to za současného počasí ještě 14 dní chtělo, aby se burčáky nemusely doslazovat a měly ty optimální parametry. Viděl bych to tak koncem měsíce,“ vysvětlil.