Bude pršet. Hodně: někde mají spadnout kvanta vody

Lít bude jako z konve - a to do té míry, že by se mohly mírně zvednout hladiny některých toků. Mít obavy z povodní však zřejmě není třeba. Za silného deště je nicméně na místě obezřetnost - což se týká hlavně řidičů. Také splachy z polí by mohly škodit. Ani ostražitost v okolí řek rozhodně nebude na škodu.

Déšť. Ilustrační fotografie. | Foto: Archiv VLP / Vladimír Šťastný