Kde přesně se britská varianta koronaviru našla – tedy přesněji: byla prokázána – neví ani hejtmanka Petra Pecková (za STAN), která je současně předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje.

Zabíhat do detailů nepovažuje za potřebné, protože to by se to jen zvrhlo v nežádoucí „hon na čarodějnice“. Tedy: na místa, kde se tato varianta prokázala. A to bez pochopení, oč se vlastně jedná a co přesně konkrétní informace znamenají. Odborníci jsou totiž téměř zajedno: většina nepochybuje o tom, že variantu viru označovanou jako britskou mutaci máme mezi sebou už dávno. Nejde tedy o nic nového; tím méně o senzační novinku.





O konkrétní lokalitu či lokality se hejtmanka nezajímá – s tím, že spoléhá na informace od hygieniků, kteří situaci sledují – a neustále vyhodnocují aktuální vývoj. „Kdyby se ukázalo ohnisko, které by mohlo ohrozit konkrétní lokalitu, krajská hygienická stanice by nám dala vědět,“ konstatovala Pecková. Bez takového varování (které by pak bylo podnětem k přijetí konkrétních opatření) nevnímá zprávy o výskytu nakažlivější mutace ve „svém rajonu“ jako znepokojivé.





Hejtmanka také v neděli na twitteru zopakovala, že ona sama zatím není očkovaná – a ani hned tak nebude, jestliže se nehodlá domáhat práv vyplývajících se zařazení do prioritní skupiny 1B, nabízející přednost při očkování pracovníkům kritické infrastruktury státu. Pěkně si prý počká, až na ni dojde řada standardně ve věkové skupině 40+ (nyní je jí pětačtyřicet; šestačtyřicáté narozeniny oslaví v říjnu). S tím, že se považuje za zdravého člověka, který sportuje, nekouří – jen si občas dá víno. „Jsem pozitivní člověk, covid-pozitivní jsem nebyla, ťukám na dřevo; jako samoplátce jsem třikrát absolvovala PCR testy a jednou antigenní zdarma,“ doplnila své vyznání na sociální síti.