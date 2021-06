Hrady a zámky se od počátku června vracejí k běžnějšímu režimu – byť stejně jako loni zarouškovanému a s omezením počtu členů návštěvnických skupin. S průvodcem smí do interiéru nejvýše deset lidí a předem objednané početnější výpravy do 30 osob potřebují doklad o testování s negativním výsledkem nebo o očkování; to platí i pro školní výlety. Pokud se prohlídky konají v určených časech, správci objektů doporučují zakoupit vstupenky v on-line předprodeji. I když lístky prodávají také pokladny na místě, vzhledem k povolené velikosti skupin nabízí předprodej jistotu.

Připomínky šlechticů i podvodníka

Památkové objekty ve správě státu nabízejí i řadu novinek, návštěvníci se však mohu těšit také na tradiční programy, uvedl Tomáš Pospíšil z Národního památkového ústavu. „Zahájen byl další ročník projektu Po stopách šlechtických rodů, který se v letošním roce zaměřuje na osvícenskou šlechtu,“ připomněl nabídku, jež bude pestrá obzvlášť na zámcích Konopiště a Mnichovo Hradiště.

Upozorňuje současně na zapojení památek do řady akcí, k nimž aktuálně patří Víkend otevřených zahrad. Dále Pospíšil obzvlášť vypíchl oblíbenou Hradozámeckou noc, která se od letošního roku přesouvá na 31. července.

Hit středočeského léta přijde v druhé polovině července na zámku Veltrusy, kde po náročné stavební i restaurátorské obnově po povodních přivítá návštěvníky hlavní budova. Čekat na ně budou dva nové okruhy i možnost nahlédnout do „zámeckého laboratoria“ – tedy do zámeckého zákulisí přibližujícího údržbu a provoz.

Březnický zámek nabídne velkou událost až v říjnu, kdy představí renesanční éru prostřednictvím nové multimediální a interaktivní expozice. Vévodit jí bude cyklus renesanční grafiky z roku 1580 Kolowratská svatba, vytvořený významným evropským malířem Zikmundem Elsasserem.

Na Karlštejně sice pokračuje obnova vybraných částí hradu, kdy práce v celkové hodnotě 150 milionů korun mají být hotovy až koncem příštího roku, návštěvnický provoz to však nenaruší. A správa hradu letos nabídne dvě novinky. Během července a srpna to budou vždy ve středu večer speciální prohlídky nazvané Karlštejn na prodej aneb večer s Harrym Jelínkem, připomínající bezmála sto let starou historku o podvodném prodeji památky. Na 27. a 28. srpna se pak chystají speciální prohlídky se slibně znějícím názvem Císař není doma, myši mají pré!

Za krásou květů pod Hrad

Pozvánku do centra metropole představují od června zpřístupněné Malá Pálffyovská zahrada a obnovená Ledebourská zahrada v Zahradách pod Pražským hradem. Návštěvníci mohou obhlédnout, jak se v první fázi podařily opravy zdí a omítek, ale také odvodnění, závlah či vodních prvků. „V Ledebourské zahradě byly opraveny a zprovozněny kašny, kompletně byla restaurována freska saly terreny,“ zve Pospíšil milovníky krásy. S tím, že výrazných změn doznala i vegetace; mimo jiné výrazně přibylo květů tulipánů nebo záhonů letniček.

Návštěvnické tipy k poznávání novinek:

- Hrad Křivoklát v pátek 11. června zpřístupní v konírně expozici s názvem Emil Egon Fürstenberg a Velká pardubická, představující křivoklátského hospodáře jako spoluzakladatele legendárního závodu (ale i samotnou historii žokejského klání včetně nedávných událostí)

- Zámek Žleby se pochlubí cennými exponáty osobní povahy z depozitářů, z nichž některé jsou po restaurování vystaveny vůbec poprvé; novinkou je i rekonstrukce prvorepublikové podoby původní kanceláře kastelána

- Zámek Konopiště nově ukáže luxusní sladké dezerty ve francouzském stylu, jak byly servírovány v 18. století, a při večerních prohlídkách představí i části zámku spojené s kulturymilovným rodem Vrtbů

- Zámek Mnichovo Hradiště chystá na 5. a 6. července oživené prohlídky Valdštejnské kratochvíle nabízející návrat do osvícenské doby – kdy mezi hosty nebudou chybět Wolfgang Amadeus Mozart či Giacomo Casanova; od 28. srpna bude po restaurování vystaven velkoformátový portrét Vincence z Valdštejna

- Klášter Sázava se pochlubí pokrokem v náročném restaurování klenebních maleb v křížové chodbě z poloviny 18. století – a novinkou, kterou ocení zvlášť rodiny s dětmi, je také rozšířená nabídka tvůrčích dílen

- Zámek Mníšek pod Brdy potěší novým návštěvnickým zázemím, změnami na prohlídkových okruzích i inovací sobotních programů pro děti; na bezprůvodcovské trase si lze užívat vyhlídek z věže do krajiny (i s možností zaposlouchat do uklidňujícího zvuku kyvadla a prohlédnout si závaží hodinového stroje)

- Zámek Hořovice překvapí uspořádáním interiéru ložnice kněžny podle historického návrhu z roku 1923; zaujme také restaurátorská obnova schodišťové haly do podoby ze stejného období, kdy lze pozorovat při práci restaurátory odstraňující tři desetiletí staré nepůvodní malby

Zdroj: Tomáš Pospíšil, Národní památkový ústav