V pátek na to opětovně upozornil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, jenž o dopravních omezeních spojených s těmito pracemi informoval již dříve.

Připomněl, že demolovat se nyní bude severní část východní poloviny mostu – a přípravné práce začínají již v pátek večer. „Samotné snesení nosné konstrukce na komunikaci v Chlumecké ulici, v jejím jízdním pásu ve směru do centra, bude zahájena v sobotu ráno,“ konstatoval. S tím, že před vlastním bouráním je třeba pod most navézt štěrkové lože, které bude chránit povrch vozovky.

Kvůli demolici zůstane od páteční 23. hodiny do nedělní 18. hodiny Chlumecká ulice průjezdná pouze jízdním pásem pro směr z centra, kde budou vyznačeny jízdní pruhy pro oba směry. A samotný Pražský okruh? „Na dálnici D0 zůstane zachován provoz v jízdním pásu ve směru do centra – a jak je tomu již nyní, bude se zde jezdit 2+2 provizorními jízdními pruhy. Za uzavřenou výjezdovou větev mimoúrovňové křižovatky na exitu 59 Chlumecká bude vedena značená objízdná trasa,“ uvedl Buček. Stručný popis této objížďky zní: D0, Vysočanská radiála, MÚK Satalice, Vysočanská radiála, D0, výjezd D0 exit 59 směr Praha-Černý Most (ulice Chlumecká).

Na demolici jižní části východního mostu by podle plánů mělo dojít od pátku 1. dubna (od 22.00) do neděle 3. dubna (do 18.00).