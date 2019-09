/FOTOGALERIE/ Jednání nebylo úplně poklidné, ale nikdo nekřičel. Tak dvě hodiny debat radních Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kteří se v pondělí 9. září odpoledne sešli, aby probrali možnosti spolupráce, pro Deník shrnula hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Netají, že pohledy metropole čili městského regionu a středních Čech jakožto regionu „venkovského“ se v řadě věcí liší. I zásadně. Týká se to třeba názorů na budoucnost rozvojových ploch v okolí hlavního města. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nicméně věří, že u všech společných témat se lze nakonec prodiskutovat ke shodě. „Neviděl bych to tak, že by existoval nějaký problém, kde by to bylo „zabetonované“ tak, že by se v jednání nedalo pokračovat,“ řekl Deníku.